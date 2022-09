Música, familia y conducción, una charla íntima con Jey Mammon

El actor y cantante, Jey Mammon, resaltó que no pierde la capacidad de asombro y que la obra de teatro que protagoniza cuenta la historia de su vida. También manifestó que "transito lo que mi papá me transmitió" y "siento que a través de la música que hago está". A su vez, contó cómo vive su rol protagónico en televisión, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo explicás lo que pasó con tu carrera y tu vida en el último año? ¿Cuánto tiene que ver la suerte?

La suerte puede ser buena o mala pero no creo en las casualidades y sí en las causalidades. A veces parece que los caminos están trazados en algún espacio y uno también hace cosas para que sucedan. En lo personal, voy transitando y disfrutando cada cosa que pasa y también trato de no perder la capacidad de asombro.

Por ejemplo, me pasó cuando grabé unos duetos, el primero con Benito Cerati y el segundo que va a salir fue con Soledad Pastorutti. Son todas versiones de canciones de otros artistas. También me tocó grabar con Palito Ortega, Patricia Sosa y Nahuel Pennisi, entre otros artistas. No sé si fue suerte pero algo de eso tiene que haber. Hay miles de personas que merecen eso y mucho más.

La influencia de su padre en la música

Antes de esta charla estuvimos entrevistando a un médico que defiende la eutanasia y discutíamos sobre distintos aspectos. Una de las cuestiones que se discute en ética es si uno merece los dones. ¿Pensás de dónde viene ese origen de tus dones?

Tuvimos al oportunidad de conocernos y me di cuenta de cómo alimentaste lo que te tocó en suerte dentro de la meritocracia. Hay cosas que nos tocaron pero el tema es qué hacemos con eso. En mi obra cuento la historia de mi vida. Y en ese espectáculo del teatro transito lo que mi papá me transmitió. Por un lado es el ADN del oído y por el otro es el piano que tengo y que mi abuelo se lo cerró a mi padre y lo mandó a estudiar obligado a la universidad.

Teniendo oído absoluto nunca lo pudo desarrollar. Por alguna razón también me puse ese candado y, cuando falleció, pude destrabar eso y empecé a tocarlo. Nuestra historia tiene mucho que ver con lo que somos y lo que hacemos. Lo importante es qué hacemos con lo que nos toca.

Jey Mammón homenajeó a Marciano Cantero en La Peña de Morfi: "Es una pérdida irreparable e inesperada"

¿Tu papá está en el piano?

Cada vez que toco el piano, está mi papá. Siento que a través de la música que hago está.

Jey Mammón en La Peña de Morfi

Estás honrando los dones y a tu padre.

En algún punto tiene que ver con lo que hablamos al comienzo sobre la suerte. Hoy tengo la fortuna de poder abrazar ese piano abierto, cosa que él no pudo hacer. Pero, según mi visión de las cosas, de alguna manera lo está haciendo.

El crecimiento artístico de Jey Mammon

Juani Fernández Juvé (JFJ): Recordaba que te conocí en Villa Carlos Paz cuando repartías folletos para promocionar tu espectáculo de teatro, con mucha autogestión. Cuando te contrata una empresa grande, ¿uno relaja esa parte?

En absoluto. Eso también tiene cosas a favor y en contra, pero en el balance termina siendo positivo. Lo bueno es que sigo teniendo esa autogestión. Soy ese que hacía teatro y se cargaba la peluca y las cosas compradas en el primer negocio que veía. Lo mismo para buscar invitados. Si bien puedo descansar en que todo esté en su lugar aunque me mantenga quieto, me cargo al hombro las cosas igual. No pierdo esa esencia.

En el caso de La Peña de Morfi, me la paso hablando con el productor ejecutivo para saber los invitados, qué vamos a hacer y las canciones. La posible contra es la dificultad que uno empieza a tener para delegar porque estás acostumbrado a otra cosa cuando hacés autogestión. Pero estás para ayudar, sumar y colaborar. Eso lo termina agradeciendo el equipo porque estás a la par y sos parte. Es no renegar ni olvidar el remo.

El momento incómodo de Jey Mammón en el teatro: "Le dije lo bueno que estaba a un espectador y..."

Vos debés ser una de las personas del espectáculo más dotado de talento y polifacético. Se podría decir que el talento es un préstamo y la manera que de devolverlo es hacer las cosas de la mejor manera posible para el servicio de los demás. Seguí trabajando mucho y devolvé a quien creas todo el talento que recibiste.

Agradezco las palabras y el mensaje. Me considero un afortunado porque hay mucha gente que merece lo lugares que uno ocupa. Por eso hay que ser agradecido y horrar el lugar y celebrarlo.

JL PAR