“Justicia perseguirás”: la canción que Jey Mammón compuso para las víctimas de la AMIA

Durante la emisión del domingo del programa La Peña de Morfi, Jey Mammón, recordó a las víctimas del atentado a la AMIA. Luego de 28 años del ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita, el actor contó que hace algún tiempo escribió una canción para conmemorar este aberrante hecho y, además, explicó cuál fue la historia familiar que lo inspiró.

El conductor comenzó su reflexión diciendo: “Mañana es 18 de julio. A las 9:53 de la mañana se cumple un nuevo aniversario del atentado a la AMIA”, y luego comentó: “hace 15 o 20 años aproximadamente, mi mamá era rectora de un colegio en el que el coro tenía que participar de un acto en el que iban a estar familiares de las víctimas, y me dice: ‘¿Por qué no componés una canción acorde al atentado para los familiares?’”. Mammón agregó que, en ese momento, no se le ocurrió nada al respecto, y se negó completamente.

De acuerdo con su relato, el actor le dijo le dijo a su madre que no escribiría la canción porque “no le nacía”. Pero su perspectiva sobre el asunto cambió cuando escuchó el relato de Rosa Barreiro, la madre de una de las víctimas fatales del atentado, en un noticiero.

28 años de impunidad: el ataque que dejó un vacío en la sociedad argentina

Visiblemente emocionado, Jey contó: “Ella estaba pasando a las 9.53 por la puerta de la AMIA, el 18 de julio del 94. Iba con su hijo Sebastián, de la mano” y agregó: “Sebastián tenía cinco años. Iban al Hospital de Clínicas por ahí, porque él quería ir en subte, porque las Tortugas Ninja andaban por lugares subterráneos, y él se sentía una Tortuga Ninja”.

De esta forma, el actor introdujo la historia de ese nene, que fue una de las 85 víctimas del atentado a la AMIA, y agregó que luego de escuchar el relato de Rosa, “me salió una canción que voy a cantar ahora”. Antes de comenzar con la interpretación, Mammón dejó claro que el tema, titulado ‘Justicia perseguirás’, “habla de las 85 víctimas, no hace referencia a Sebastián en absoluto, pero habla de él”.

Por último, Jey cantó la canción, que compuso hace tantos años, al lado de dos invitados especiales: Rosa y Julio, los padres de Sebastián, ese niño que perdió la vida tras un hecho lamentable, y actualmente tendría 33 años de edad.

MAR / fl