AMIA: 28 años de dolor e impunidad

El director periodístico de Net TV, Néstor Sclauzero, y la periodista y conductora Fanny Mandelbaum, dialogaron en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y contaron cómo fue cubrir el ataque a la AMIA, cuando se cumplen 28 años del atentado. Además destacaron que "fue muy fuerte por la cantidad de muertos y heridos" y "la sensación era que otra vez pasaba lo que habíamos vivido en la Embajada".

¿Qué reflexión tienen sobre lo vivido?

Fanny Mandelbaum (FM): Hoy escuchaba los discursos de sobrevivientes, familiares y gente común y todos los que tienen más de 32 años recuerdan exactamente dónde estaban cuando explotó la AMIA. No pasa lo mismo con el atentando de la Embajada de Israel, pero con la AMIA fue muy fuerte por la cantidad de muertos y heridos y gente inocente que estaba trabajando en el lugar. Lo peor de todo es la impotencia y sentir que no se hizo justicia. Eso significa que puede haber otro atentado en cualquier momento, aunque no necesariamente sea contra la comunidad judía, porque así es el terrorismo.

Néstor Sclauzero (NS): Es el recuerdo presente de lo que ocurrió, de lo que fue aquella cobertura, estando en el techo de una casa frente al lugar de los hechos, a pesar de la lluvia y del frío. Nos quedamos ahí los periodistas y la sensación era que otra vez pasaba lo que habíamos vivido en la Embajada. Vale mucho hacer referencia a lo que pasa en el mundo cuando vemos atentados y a las pocas horas sabemos los responsables y los detienen. Nosotros, después de tres décadas, no sabemos nada en concreto y esa es la falta de justicia que se repite en nuestro país. La palabra impunidad es lo que mejor define lo que pasó.

¿Qué cambió la perspectiva con el paso del tiempo?

FM: No me cambió nada porque, a la semana, tenía datos que no usé por ser demasiado delicados como primicia periodística. Se los llevé directo al ex juez Galeano y, como no hizo nada, se los dimos a los fiscales del caso. También había testigos dispuestos a hablar, pero nunca me llamaron para participar del juicio, salvo por el "Fino" Palacios.

NS: También pienso lo mismo. Recuerdo la sensación de aquel momento, con la llegada de los servicios de Inteligencia, los perros que transitaban por el lugar y una noche fría, cuando se desmoronó parte de las instalaciones. Había un silencio tremendo mientras los perros trataban de ubicar a alguien con vida. En un momento vimos que se fueron porque decían que era un problema de Argentina, pero sin detalles del caso. Tenemos la palabra impunidad como resumen. Vemos todas las historias que se tejieron, lo que pasó con Nisman y queda una sensación increíble que refleja lo que es nuestro país.

