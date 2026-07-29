Milei complicadísimo por su decisión de eliminar las PASO: qué le piden los gobernadores y los senadores para avanzar con el proyecto

La Libertad Avanza (LLA) no consigue juntar los votos que necesita para aprobar la reforma electoral que impulsa Javier Milei y aumenta la incertidumbre sobre las probabilidades de que el Senado sancione ese proyecto en septiembre, como quiere la Casa Rosada. El obstáculo central es la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una medida que es resistida por el PRO, el radicalismo y la mayoría de los bloques provinciales.

El Gobierno no quiere elecciones primarias en agosto de 2027 porque, según su visión, las PASO son un gasto económico que debe evitarse, además de significar un inútil desgaste a nivel político, y citan, como ejemplo, lo que pasó en 2019, cuando Mauricio Macri sufrió una gran derrota a manos de Alberto Fernández; sin embargo, sabiendo que les costará mucho juntar los 37 votos que necesitan en el Senado y los 129 en Diputados, La Libertad Avanza planteó otra opción.

Mauricio Macri

Para resumir, si no logran quitar las PASO trataran de aplicar el mismo procedimiento del año pasado y suspenderlas solo para las elecciones de 2027, le revelaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas (NA).

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La realidad es que LLA enfrenta una tarea inmensa: lograr los acuerdos necesarios para conseguir una de las reformas electorales que el Presidente considera fundamental antes de que comience el calendario electoral 2027.

Karina y Javier Milei con Diego Santilli

La negociación de Santilli con los gobernadores para eliminar las PASO

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, habla con los gobernadores dialoguistas buscando respaldo político que le pueda permitir avanzar en la reforma que quiere Milei, sin embargo, hasta ahora, no logró ningún compromiso definitivo porque los mandatarios le piden más recursos para sus provincias y ponen como condición, antes de firmar cualquier tipo de acuerdo, poder tener una negociación mucho más abierta con la Casa Rosada.

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Los gobernadores que se muestran más abiertos a tratar la propuesta oficial, según NA, son Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), pero ninguno aceptó, todavía, un acuerdo definitivo con el oficialismo que garantice los votos que le faltan a La Libertad Avanza en el Congreso.

Por su parte, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Raúl Jalil (Catamarca) hablaron a favor de eliminar las PASO, pero otros siguen sin definir su postura o continúan negociando con el Gobierno.

Rogelio Frigerio y Diego Santilli

Patricia Bullrich busca votos en el Senado para eliminar las PASO

Patricia Bullrich, líder del bloque libertario en el Senado, está negociando con los legisladores que no responder a ningún gobernador, aunque todo depende, por ahora, de qué harán el PRO y el radicalismo.

La UCR tiene 10 bancas, pero su bloque se encuentra dividido y hay legisladores que no dependen de sus mandatarios provinciales, esto obliga a los libertarios a llevar a cabo negociaciones personalizadas, intentando sumar voto a voto, una tarea lenta y agotadora.

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Por el momento, consigna NA, la mayoría de los senadores pertenecientes a la UCR quiere mantener las PASO mientras que una minoría aceptaría que se suspendan en 2027, pero no quieren que sean definitivamente eliminadas.

Patricia Bullrich

Lo mismo pasa en el PRO, donde apoyan la idea de seguir con las PASO, pero algunos referentes reconocen que podrían apoyar su suspensión en las elecciones de 2027, siempre que no sean eliminadas.

Un detalle adicional muy importante es que esta discusión también depende de cómo avancen las negociaciones entre el macrismo y los libertarios de cara a las alianzas para el año que viene en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

HM/DCQ