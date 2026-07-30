Nación reactiva la obra de la planta de líquidos cloacales de Santa Catalina en Corrientes

En el marco de un entendimiento entre la administración provincial y el Poder Ejecutivo central, el Gobierno nacional confirmó la reactivación de los trabajos en la Planta depuradora y extensión de colector cloacal en el predio de Santa Catalina, un proyecto de infraestructura sanitaria clave para la capital que permanecía paralizado con un nivel de avance del 70%.

Juan Pablo Valdés acordó con Luis Caputo anexar el Corredor Belgrano a la concesión

La confirmación oficial fue brindada a Perfil por el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, quien destacó el acercamiento entre las partes: "Hay un buen diálogo entre el gobernador Juan Pablo Valdés y los ministros para que esto sea posible", sostuvo el legislador nacional.

El anuncio se cristalizó durante la inspección técnica realizada por el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bartolomé Heredia. En ese marco, operarios instalaron la cartelería oficial que ratifica las tareas de "remodelación y prolongación de colectores y planta depuradora". El cartel formaliza un plazo de ejecución de 72 meses y una partida presupuestaria fijada en $3.213.990.487.

Reunión ejecutiva y alcance del proyecto

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó un cónclave con Bartolomé Heredia para definir el cronograma de ejecución. "Evaluamos el estado y las distintas posibilidades de continuidad de estas acciones fundamentales para mejorar la infraestructura sanitaria, con el propósito de avanzar firmes en las gestiones para finalizar los trabajos, mejorar el servicio y la calidad de vida de los correntinos", expresó el mandatario provincial.

Aracre citó a Santa Teresa para augurar una mejora en la economía: "La paciencia todo lo alcanza"

Previamente, Valdés había cuestionado la paralización del complejo al señalar que la Nación había "dejado pasar de largo una obra sumamente importante para la salud de los correntinos, que se encuentra con un avance del 70 al 71%".

El proyecto de la Planta Depuradora de Santa Catalina fue anunciado originalmente en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri. La puesta en funcionamiento integral del sistema sanitario está proyectada para garantizar el tratamiento de efluentes de más de 420.000 habitantes del área metropolitana.