Cómo hacer trámites en la nueva web del Registro de la Propiedad Inmueble

El Gobierno provincial, a través del Registro de la Propiedad Inmueble, lanzó oficialmente su nueva página web institucional (rpi.corrientes.gob.ar). La plataforma centraliza la oferta de servicios, trámites y documentación del organismo para optimizar la atención técnica y dinamizar la gestión administrativa.

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El nuevo entorno virtual fue desarrollado con foco en la usabilidad y la accesibilidad digital. Entre las herramientas disponibles, los usuarios pueden consultar la guía completa de trámites, descargar formularios y minutas, revisar la normativa vigente, autogestionar la liquidación de trámites y realizar el seguimiento en tiempo real de sus expedientes.

Esta implementación responde al programa integral de modernización e innovación tecnológica impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, orientada a despapelizar los procesos, reducir los tiempos de respuesta y garantizar la transparencia operativa en la administración de la información registral.

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Desde el organismo destacaron que la herramienta acerca soluciones directas tanto para escribanos, agrimensores y profesionales del derecho, como para el público general que requiere realizar consultas o gestiones sobre la propiedad inmueble en la provincia.