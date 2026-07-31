Conexión Bella Vista - Villa Ocampo: media sanción al acuerdo entre Corrientes y Santa Fe

La Cámara de Senadores de la provincia otorgó media sanción al proyecto de ley que ratifica el convenio bilateral entre las provincias de Corrientes y Santa Fe para la constitución de la Unidad Ejecutora Biprovincial. El organismo tendrá la responsabilidad operativa y técnica de reactivar la interconexión fluvial entre las localidades de Bella Vista y Villa Ocampo.

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El anuncio fue ratificado por el senador provincial Gustavo Valdés, impulsor de la iniciativa legislativa: "Dimos media sanción en el Senado al proyecto de ley que ratifica el acuerdo suscripto el 28 de agosto de 2025 entre Corrientes y Santa Fe para crear la Unidad Ejecutora Biprovincial para la interconexión fluvial entre Bella Vista y Villa Ocampo", precisó.

En relación con el alcance económico de la medida, el legislador remarcó que el propósito central es dotar a la administración de fondos para reactivar la conectividad física en la zona.

"El objetivo es que la provincia cuente con recursos económicos para que avancen las obras que permitan, después de seis décadas, recuperar la comunicación entre ambas ciudades y así darle dinamismo a su vínculo", sostuvo.

Reducción de costos logísticos y participación del Ejército

La puesta en marcha del corredor acuático comercial representa un cambio estratégico para el entramado productivo de la región. Según ponderó el parlamentario, la conexión directa sobre el río Paraná "reducirá los costos logísticos de los productores de Bella Vista y la zona, quienes evitarán un trayecto terrestre de más de 600 kilómetros hasta el puerto de Rosario".

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El entendimiento institucional tuvo su génesis en agosto de 2025 durante la gestión ejecutiva de Gustavo Valdés y su par santafesino Maximiliano Pullaro, institucionalizando las actas de intención rubricadas en 2024.

La estructura operativa del servicio contempla la participación estratégica del Ejército Argentino, fuerza que estará a cargo del despliegue de las barcazas de transporte pesado, la logística de navegación y la construcción de los embarcaderos en ambas márgenes del río.