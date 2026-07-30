Álvarez Agis: “Recibir con una sonrisa a un funcionario del FMI es como que recibas con una fiesta a los bomberos"

El economista Emmanuel Álvarez Agis sostuvo que “recibir con una sonrisa a un funcionario del FMI es como que vos recibas con una fiesta a los bomberos” al analizar la visita de Kristalina Georgieva a la Argentina.

“Si llegaron los bomberos se te está prendiendo fuego la casa. Por supuesto que es un alivio que llegue un bombero pero no es una situación para festejar”, agregó en diálogo con Florencia Halfon del streaming Gelatina.

Encuesta: el 50% de los argentinos dice que ya no tolera más ajuste económico

“Chocaste la economía”

“En realidad lo que viene es un certificado de que vos chocaste la economía. Y fuiste a pedir un rescate al organismo que está diseñado para pedir rescates. En realidad como gobierno ir al FMI te debería dar cierto pudor o cierta culpa de que te salieron mal las cosas”, afirmó el analista económico.

Además dijo que quedó “shockeado” luego de que se enterara que la titular del organismo internacional hiciera una analogía entre la situación de Argentina y la que atravesó Bulgaria.

“No nos puede haber hablado de Bulgaria, no nos puede haber dicho que ella sabe cómo es esto y que las cosas finalmente salen bien como en Bulgaria”, remarcó.

Giorgetta: "La mayor preocupación de los argentinos es que no llegan a fin de mes"

El caso Bulgaria

Álvarez Agis recordó que “Bulgaria está entre esas economías que tuvieron que hacer una transición entre el comunismo y el mercado para finalmente entrar en la Unión Europea”.

“Entonces creo que ella quiso hacer una analogía como bueno Argentina viene de una economía muy regulada, ahora tiene que ver con una economía más desregulada. Dijo algo así como ´al principio duele, pero después hoy miren Bulgaria´”, prosiguió en su argumentación.

“Cuando un economista estudia experiencias de transición entre modelos económicos, o sea era comunista y vas al capitalismo, ejemplo Unión Soviética Rusia. Bulgaria está entre las experiencias más traumáticas en la historia, o sea como la peor”, aseveró el economista.

“Básicamente porque el problema de Bulgaria se solucionó de una manera muy tortuosa que es que hubo un éxodo de un tercio de la población”, cuestionó el exviceministro de Economía.

Sobre esa cuestión consideró que “solucionar tu problema económico porque se te va un tercio de la población no es solucionarlo”.

“Si la gente supiera lo que pasó en Bulgaria yo creo que Georgieva hubiese tenido una estadía un poquito más dificultosa en Argentina porque que te inviten a hacer la transición que hizo Bulgaria es absolutamente dramático”, concluyó Álvarez Agis.