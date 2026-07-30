Encuesta: el 50% de los argentinos dice que ya no tolera más ajuste económico

La mitad de los argentinos asegura que ya no está dispuesta a seguir esperando una mejora en su situación personal como consecuencia de las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei, según una encuesta nacional que también muestra un escenario de fuerte pesimismo sobre la evolución de la economía.

El relevamiento, realizado por la consultora QSocial y difundido por NA sobre 1.323 casos en todo el país y con un margen de error de +/- 2,9%, revela que el 50% de los consultados respondió que "ya no puede esperar más" para que las medidas oficiales generen resultados concretos en su economía personal.

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Elecciones presidenciales 2027

En tanto, un 20% afirmó que está dispuesto a esperar hasta las elecciones presidenciales de 2027, un 10% hasta fin de este año y un 8% hasta mediados de 2027, mientras que un 12% no expresó una posición.

La encuesta también indagó sobre la percepción de la situación del país. Apenas el 16% calificó el presente como "bueno", frente a un 35% que lo definió como "regular" y un 48% que lo consideró "malo".

Sin embargo, al comparar la actualidad con diciembre de 2023, cuando Milei asumió la Presidencia, el porcentaje de quienes creen que el país está mejor asciende al 31%.

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Pesimismo para el futuro de la economía

Las expectativas económicas hacia el futuro tampoco muestran un panorama favorable para el oficialismo. Ante la consulta sobre cómo estará la economía dentro de un año, el 47% respondió que será peor, mientras que el 26% confía en una mejora y el 21% cree que permanecerá igual.

Entre las principales preocupaciones de los argentinos aparecen el trabajo y la pobreza, ambos con el 21% de las menciones. Más atrás se ubican la corrupción (19%), la inflación (11%), la inseguridad (8%), la Justicia (6%) y otros problemas (12%).

Respecto de la capacidad del Gobierno para resolver esos desafíos, el 61% opinó que no podrá hacerlo, mientras que el 32% consideró que sí tiene posibilidades de encontrar soluciones.

La percepción sobre los destinatarios de las políticas oficiales también resultó mayoritariamente crítica. El 64% sostuvo que Milei gobierna "para algunos sectores", mientras que el 25% cree que lo hace "para la mayoría de la población".

En relación con el ajuste económico, dos preguntas del estudio arrojaron resultados similares. El 67% rechazó la idea de que las políticas actuales sean necesarias aunque impliquen sacrificios en el corto plazo, y el mismo porcentaje consideró que el esfuerzo que realiza hoy la sociedad no valdrá la pena en el futuro. En ambos casos, alrededor de un 31% o 32% expresó una opinión favorable a las medidas.

Fuente: NA