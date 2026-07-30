Zdero mostró sintonía con Nación y puso fecha para terminar el Segundo Acueducto

El gobernador Leandro Zdero volvió a exhibir este jueves la cercanía política e institucional de su administración con el Gobierno nacional durante una recorrida por los principales frentes del Segundo Acueducto del Interior, una obra postergada que busca mejorar el abastecimiento de agua potable en gran parte de la provincia.

La inspección fue encabezada por el mandatario chaqueño y el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bernardo Bartolomé Heredia, quienes supervisaron trabajos en Makallé y Barranqueras. La presencia conjunta de funcionarios nacionales y provinciales tuvo como telón de fondo el financiamiento aportado por Nación para intentar concluir una infraestructura que atravesó sucesivas demoras.

El proyecto cuenta con una inversión nacional estimada en $80.000 millones, una cifra que, según Zdero, la Provincia no podría afrontar exclusivamente con recursos propios. El gobernador aseguró que, en caso de que las condiciones climáticas acompañen, los trabajos estarían terminados a mediados de 2027.

El PJ busca extender el aumento del 10% a movilizados y exsoldados vinculados a Malvinas

Una obra que abastecerá a más de 600.000 chaqueños

Durante la recorrida se verificaron las intervenciones realizadas sobre el cruce del puente del río Negro, en Makallé; la Planta N° 4 de Barranqueras; la toma de agua del Segundo Acueducto y la cisterna ubicada en Presidencia Roque Sáenz Peña.

Las tareas son ejecutadas por Sameep junto con una Unión Transitoria de Empresas y tienen como objetivo incrementar el caudal disponible, corregir fallas estructurales y mejorar la distribución hacia el interior provincial.

Zdero explicó que en Makallé se modificó un sistema de bypass mediante la colocación de cañerías de mayor dimensión. De acuerdo con el mandatario, esa intervención permitirá duplicar el volumen de agua transportado por el sistema.

Un ex jefe policial complicó a Maciel por Loan: "Dijo que apareció y se levantó la búsqueda sin ninguna orden"

“Se terminaron las promesas”, sostuvo el gobernador al contrastar el avance actual con las demoras acumuladas durante los años anteriores. Según indicó, el acueducto tendrá un impacto directo en 40 localidades e indirecto en otras 60, con una población beneficiada superior a los 600.000 habitantes.

La obra como señal de entendimiento político

Más allá del aspecto técnico, la actividad volvió a reflejar el vínculo de cooperación que el gobierno de Zdero mantiene con la administración nacional para sostener determinados proyectos de infraestructura estratégica en el Chaco.

La participación de Heredia y el financiamiento comprometido por Nación fueron presentados por la gestión provincial como elementos centrales para garantizar la continuidad de los trabajos. Para Zdero, el aporte nacional resulta indispensable para avanzar con una obra cuyo costo supera la capacidad presupuestaria chaqueña.

Juan Pablo Valdés acordó con Luis Caputo anexar el Corredor Belgrano a la concesión

De la recorrida también participaron el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez; el presidente de Sameep, Nicolás Diez; el subsecretario de Energía, Joaquín Sabadini; el subsecretario de Proyecto y Planeamiento, Jorge Grisóstolo; legisladores y representantes de ambos gobiernos.