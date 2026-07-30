El PJ busca extender el aumento del 10% a movilizados y exsoldados vinculados a Malvinas

Los diputados provinciales del Partido Justicialista, Sebastián Benítez Molas y Nicolás Slimel, presentaron un proyecto de ley para extender el incremento extraordinario del 10% a los conscriptos movilizados y a los exsoldados no movilizados reconocidos por el régimen provincial relacionado con el conflicto del Atlántico Sur.

La propuesta pretende que la mejora económica anunciada por el Ejecutivo provincial alcance a los beneficiarios incluidos en los capítulos II y III de la Ley 2017-H, luego de que el Poder Ejecutivo provincial dispusiera mediante el Decreto 801/2025 un aumento para quienes están comprendidos en el capítulo I, correspondiente a los excombatientes.

El texto establece que el incremento deberá aplicarse desde el 1 de abril de 2025, independientemente del resultado que tenga el trámite legislativo de ratificación del decreto del Ejecutivo. También autoriza al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP) a efectuar las reliquidaciones y abonar las diferencias acumuladas desde esa fecha.

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El PJ cuestionó una diferencia dentro del mismo régimen

En los fundamentos, los legisladores sostuvieron que no existe una razón objetiva para que la recomposición económica beneficie únicamente a uno de los grupos alcanzados por la legislación provincial.

La norma distingue entre los excombatientes que participaron directamente de las acciones militares, los conscriptos movilizados al sur del Paralelo 42° y quienes fueron convocados o permanecieron acuartelados durante la guerra de 1982. Sin embargo, todos están contemplados dentro de un mismo sistema provincial de reconocimiento mediante pensiones graciables.

Benítez Molas y Slimel señalaron que el aumento del costo de vida, el envejecimiento de los beneficiarios y la necesidad de preservar su dignidad, argumentos utilizados por el propio Ejecutivo para justificar el Decreto 801/2025, también afectan a los movilizados y exsoldados incluidos en los restantes capítulos de la ley.

“No existe una razón objetiva y suficiente que justifique que la recomposición económica alcance únicamente a uno de los grupos contemplados por la ley”, plantearon los autores de la iniciativa.

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Una discusión atravesada por las diferencias históricas

La presentación se conoce luego de que, durante la Bienal Internacional de Esculturas, el presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, Raúl Calderón, cuestionara la presencia de personas uniformadas que se habrían presentado ante el público como veteranos o excombatientes pese a no haber participado directamente de los enfrentamientos en las islas.

Calderón había reclamado que se respetaran las diferencias históricas y legales entre quienes combatieron en Malvinas, fueron prisioneros o estuvieron expuestos directamente a las condiciones de la guerra, y aquellos soldados que permanecieron movilizados dentro del territorio continental.

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El proyecto del PJ busca extender el aumento extraordinario a los demás sectores que ya reciben pensiones provinciales dentro del régimen establecido por la Ley 2017-H. Para financiar la medida, la iniciativa faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas del Chaco a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. Ahora deberá comenzar su recorrido por las comisiones legislativas antes de llegar al recinto de la Cámara de Diputados.