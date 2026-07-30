La mora financiera golpea a Chaco: más de 172 mil personas acumulan pagos atrasados

El deterioro de las finanzas familiares tiene una expresión especialmente marcada en Chaco, donde unas 172.552 personas registraban deudas en situación irregular durante mayo de 2026. La cifra incluye compromisos asumidos con bancos, billeteras virtuales y otras entidades proveedoras de crédito.

Los datos corresponden a un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de la información disponible en la Central de Deudores del Banco Central. Por cantidad de personas con atrasos, Chaco encabeza el ranking del Nordeste y aparece entre las ocho jurisdicciones con mayor número de morosos del país.

Dentro del NEA, detrás de Chaco se ubicaron Misiones, con 164.881 deudores; Corrientes, con 151.843; y Formosa, con 78.910. En total, la región acumuló 568.186 personas con pagos vencidos, de las cuales más del 30% correspondieron a la provincia chaqueña.

La comparación expresa cantidades absolutas y no la proporción de morosos sobre la población de cada distrito. Por ese motivo, las diferencias demográficas también inciden en la ubicación de las provincias dentro del relevamiento.

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Chaco quedó octavo en el ranking nacional

Con más de 172 mil personas alcanzadas, Chaco se posicionó detrás de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán y Salta.

La provincia contabilizó 7.671 morosos más que Misiones, 20.709 más que Corrientes y 93.642 más que Formosa. Frente a esta última jurisdicción, el volumen de chaqueños con atrasos fue más del doble.

En todo el país, el informe identificó cerca de 5,8 millones de personas con deudas irregulares, por lo que Chaco representó aproximadamente el 3% del total nacional.

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Las billeteras virtuales multiplicaron el alcance de la mora

La magnitud del problema cambia considerablemente cuando se analiza únicamente el sistema bancario. Bajo esa medición, 25.642 chaqueños mantenían créditos bancarios en mora, también el número más elevado del Nordeste. Misiones registró 23.589 casos; Corrientes, 21.410; y Formosa, 12.789. En conjunto, la mora bancaria afectó a 83.430 personas en la región.

Sin embargo, al incorporar a las billeteras digitales, fintech y prestamistas no bancarios, la cantidad de deudores irregulares en Chaco saltó de 25.642 a 172.552. El universo resultó así más de seis veces superior al que muestran exclusivamente los registros bancarios.

La diferencia expone el peso que adquirieron las nuevas formas de financiamiento en los hogares, especialmente aquellas que permiten obtener dinero de manera rápida y con requisitos menos exigentes que los canales tradicionales.

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Préstamos personales y tarjetas, entre los mayores problemas

El informe señala que la morosidad del sector privado argentino alcanzó el 7,6% en mayo, después de 19 meses consecutivos de crecimiento. El mayor deterioro se produjo entre las familias, cuya irregularidad bancaria pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026.

Los préstamos personales presentaron una mora del 14,9%, mientras que en las tarjetas de crédito el indicador llegó al 12,5%. La situación fue todavía más crítica entre las billeteras virtuales y empresas fintech, donde los incumplimientos alcanzaron el 29,6%.

Según el CEPA, el aumento de las deudas impagas no puede explicarse únicamente por decisiones particulares de consumo. El organismo relacionó el fenómeno con la pérdida de poder adquisitivo, los ingresos insuficientes, las tasas de interés elevadas y la expansión del crédito digital bajo mecanismos de evaluación menos rigurosos.