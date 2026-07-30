Ferraro: "El DNU de Milei en la ley de Migraciones es un acto de patrioterismo desprolijo e inconstitucional"

El diputado nacional Maximiliano Ferraro calificó al DNU del presidente Javier Milei en la ley de Migraciones como "un acto de patrioterismo desprolijo e inconstitucional".

"Otra vez asistimos a un arrebato sin el más mínimo filtro constitucional sobre la validez y aplicabilidad de un DNU y de su contenido. Parece responder más a una necesidad política personal que a una verdadera necesidad y urgencia del país", afirmó el legislador de la Coalición Cívica.

Encuesta: el 50% de los argentinos dice que ya no tolera más ajuste económico

Ley de Migraciones

Además señaló que "el Presidente, una vez más, se coloca por encima del Congreso para modificar la Ley de Migraciones incorporando causales de permanencia y expulsión del país, vinculadas a cuestiones de naturaleza penal, algunas que ni siquiera tienen un tipo penal previsto en nuestro ordenamiento".

Y luego completó: "¿Quién y como va a aplicar esas causales?, ¿cómo se determinará que una persona incurrió en supuestos tan ambiguos como el "mensaje de odio" hacia el país o nuestra población?"

"Si queremos proteger a la Argentina y defender el interés nacional, objetivo que comparto, debemos hacerlo respetando la Constitución", subrayó Ferraro en una publicación de la red social "X".

Álvarez Agis: “Recibir con una sonrisa a un funcionario del FMI es como que recibas con una fiesta a los bomberos"

"El Gobierno debería ser coherente"

"Pero, además, el Gobierno debería ser coherente con el resto de la agenda legislativa que impulsa y que va exactamente en sentido contrario: el Súper RIGI, la reforma de la Ley de Glaciares y la modificación de la Ley de Tierras para profundizar la extranjerización de nuestro territorio y facilitar su venta a Estados o empresas extranjeras, sin ningún tipo de límite, principalmente en zonas de frontera o reservas de agua dulce, son algunas de las iniciativas que contradicen las intenciones marketineras del DNU de hoy", cuestionó.

"Mientras se envuelven en la albiceleste para un anuncio, muchas de las políticas que promueven no son más que espectáculos nacionalistas y expulsivos. El mayor símbolo que tenemos, nuestra soberanía, se defiende protegiendo nuestros recursos y fortaleciendo nuestras instituciones", cerró el diputado nacional.