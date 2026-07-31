"No tienen plata para estar": el fiscal Schaefer explicó la ausencia de los padres de Loan en el juicio

En medio del desarrollo del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería de la ciudad de Corrientes, el fiscal general Carlos Schaefer cruzó con dureza los cuestionamientos planteados en torno a la presencia de la familia de la víctima durante las audiencias de debate.

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El representante del Ministerio Público Fiscal desmintió categóricamente las versiones que señalaban la asistencia de María Noguera y José Peña como una maniobra planificada de la acusación.

"Decían que nosotros los trajimos a los padres de Loan para dar lástima. Yo quiero decirle que los padres vinieron solos. Es una burla eso, ellos deberían estar acá y por una situación económica no están acá, es el juicio de su hijo", aseveró Carlos Schaefer.

En relación a la inasistencia registrada en la duodécima jornada del proceso, el fiscal explicó que la familia debió regresar a su localidad de origen por limitaciones financieras y compromisos cotidianos: "Tuvieron que volver a Goya, tienen cosas que hacer, tienen que volverse a su casa. A ellos les sacaron un hijo, le desaparecieron un hijo y no pueden estar ni siquiera en la audiencia de debate. No tienen plata para estar acá, pero hasta en eso hay una burla en contra de ellos".

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Respuesta a la defensa de Walter Maciel y respaldo a la prensa

Por otra parte, Schaefer respondió a los cuestionamientos dirigidos hacia la cobertura periodística por parte del abogado defensor del ex comisario Walter Maciel, Richard Vallejos. En ese sentido, valoró la difusión del proceso a través de los canales oficiales del Poder Judicial de la Nación.

"Agradezco a Dios que la causa se está transmitiendo (por el canal de YouTube) porque si yo la quisiera contar al público sería muy difícil de explicarlo. Lo cierto es que cada uno dice lo que quiere, pero lo real es lo que está ocurriendo acá en la sala de debate", sostuvo el fiscal.

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Finalmente, concluyó sobre la cobertura del caso: "Los periodistas hacen su función, algunos bien, otros mal. Hay fiscales buenos, fiscales malos, defensores buenos y defensores malos; la prensa hace su trabajo. Lo importante es lo que está viendo la comunidad acá, esto es lo real. Después pueden comunicar qué está pasando y hacer su interpretación, está perfecto".