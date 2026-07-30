La historia de Ceuta y la crisis migratoria en la frontera con Marruecos: dónde queda y por qué pertenece a España

Cientos de migrantes ingresaron este jueves desde Marruecos al enclave español de Ceuta, ubicado en África, lo que llevó a Madrid a enviar al ejército para garantizar la seguridad en medio de la "emergencia humanitaria". La situación abrió el debate internacional sobre las razones geográficas, legales e histórica por las cuales el territorio pertenece a España.

Desde el punto de vista geográfico, la ciudad ocupa una estrecha península ubicada en la costa norte de África, justo en el punto donde el mar Mediterráneo se conecta con el océano Atlántico. La urbe se asienta sobre un angosto istmo que une el monte Hacho con el resto del continente.

Ceuta es un enclave español, ubicado en el norte de África y que comparte frontera con Marruecos

Hacia el sur, el enclave comparte una frontera terrestre de 6,4 kilómetros con la prefectura marroquí de M'diq-Fnideq. Asimismo, apenas 17 kilómetros de distancia mediante el Estrecho de Gibraltar la separan de la provincia española de Cádiz, ubicada en la península ibérica.

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Con una extensión territorial de 18,5 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 83.500 habitantes, Ceuta esta integrada al marco institucional de España y la Unión Europa. Junto a la ciudad de Melilla, situada a 400 kilómetros al este, conforman el único límite terrestre directo entre el continente africano y europeo.

De la conquista portuguesa al Tratado de Lisboa de 1668

El origen del dominio ibérico sobre el territorio se remonta al año 1415, cuando el Reino de Portugal conquistó la plaza portuaria. En aquel periodo, la ciudad funcionaba como uno de los puertos comerciales clave del mundo islámico en el norte del continente.

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La presencia portuguesa se extendió durante más de un siglo y medio hasta 1580, momento en que Portugal y España se unificaron bajo la misma corona. Durante esas seis década de unificación, la ciudad recibió flujo constante de colonos e instituciones españolas.

Cuando Portugal recuperó su independencia política en 1640, los habitantes de la ciudad tomaron la decisión de mantener su lealtad a la Corona española. Esa determinación quedó respaldada con la firma del Tratado de Lisboa de 1668, mediante la cual el imperio portugués reconoció la titularidad hispana.

El estatus jurídico moderno y las demandas diplomáticas de Rabat

La fundamentación de España descansa en el derecho histórico de posesión y en la integración constitucional del territorio. Asimismo, estudios del Consejo de Seguridad ratifican que las Naciones Unidas jamás incluyó al enclave en su listado oficial de territorios pendientes de descolonización.

Cientos de inmigrantes arribaron a Ceuta

A partir del Estatuto de Autonomía de 1995, el enclave se convirtió en una ciudad autónoma con asamblea legislativa propia y competencias intermedias entre un municipio y una comunidad autónoma.

Por su parte, el Reino de Marruecos fundamenta sus reclamos sobre la zona en la doctrina del Gran Marruecos, la cual reivindica la soberanía sobre territorios históricos del noroeste africano. No obstante, las autoridades de Rabat nunca formalizaron el reclamo ante organismos internacionales.

En la actualidad, la administraciones de Madrid y la Unión Europea, desde Bruselas, ratifican el estatus de la ciudad como frontera exterior comunitaria. Por el momento, Ceuta mantiene su estatus constitucional y territorio pleno dentro del mapa político español.

BGD