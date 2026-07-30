Alejandro Vanoli: “El presidente de la FED de EE.UU. acaba de defender la función del BCRA de cuidar el desempleo además de la inflación"

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el economista y expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli analizó el debate sobre el rol que debe cumplir la autoridad monetaria, a partir de las recientes definiciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, y de las reformas que impulsa el Gobierno de Javier Milei para modificar la Carta Orgánica del Banco Central.

Durante la entrevista, Vanoli cuestionó la intención del oficialismo de limitar las funciones del Banco Central al combate de la inflación y de prohibir su intervención en el mercado de bonos. Además, sostuvo que las principales economías del mundo combinan el objetivo de estabilidad de precios con el cuidado del empleo y advirtió sobre los riesgos de restringir herramientas de política monetaria en una economía como la argentina.

Alejandro Vanoli es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor titular de Finanzas Internacionales y profesor asociado de Economía Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y dirige la consultora Sintaxis. Fue presidente del Banco Central de la República Argentina entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015. Además, entre 2009 y septiembre de 2014 fue presidente de la Comisión Nacional de Valores. Anteriormente fue vicepresidente del organismo entre 2006 y 2009. También fue director ejecutivo de la ANSES.

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—Alejandro, muy buenos días. Un gusto hablar con vos. Gracias por dedicarnos un tiempito. Queremos conectarlo con el texto que vos publicaste respecto de... ¿Me escuchás, Alejandro?

—Sí, te escucho perfectamente, Jorge. Buen día.

—Buen día. Quería relacionarlo con el texto tuyo respecto de que, en Estados Unidos, el actual presidente de la Reserva Federal, que sería el equivalente al presidente del Banco Central, defiende el doble objetivo que tiene que tener un banco central: no es simplemente cuidar la moneda, sino cuidar el empleo. Dado que vos fuiste presidente del Banco Central, también me gustaría que compartieras con la audiencia esta comparación que hacés con la Reserva Federal y el proyecto que lleva adelante Milei y el actual de la Argentina.

—Sí, cómo no, Jorge. Bueno, hay una discusión sobre este tema. La Argentina tradicionalmente tenía un mandato doble, que después fue suprimido en la convertibilidad, donde solo quedó el mandato antinflacionario. Después, con la reforma de 2012, se volvió al mandato doble. Y acá lo importante: hay una discusión en el mundo. Vos sabés que la Reserva Federal, hay muchos países, tienen el mandato doble. China, por ejemplo; Australia; Nueva Zelanda, que primero tuvo el mandato único antinflacionario y, después de una recesión prolongada, volvió al mandato doble. Y hay otros países, como el Banco Central Europeo, perdón, instituciones, en este caso, que tienen solo el mandato antinflacionario. Yo creo que acá Warsh, titular de la FED, es muy interesante por lo que dice, porque plantea: "A ver, no solamente es deseable que la Reserva Federal tenga el doble objetivo, sino que pueda coordinar con otras áreas del Gobierno". Porque de poco sirve un banco central que tenga una inflación baja si lo logra a expensas de un estancamiento, de un alto desempleo o de un aumento de la pobreza. Nosotros podemos ver un montón de países en vías de desarrollo o subdesarrollo donde no sabemos su tasa de inflación, o por ahí es muy baja, de un dígito, pero a costa de una actividad real sacrificada. Por eso yo creo que es muy importante que el Banco Central pueda tener el doble objetivo y que coordine adecuadamente con otras áreas del Gobierno para lograr desafíos de política económica que son múltiples y tienen que ser coordinados.

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—Me gustaría que compartieras con la audiencia quién es Warsh, cómo llega a ser presidente de la FED, para explicar, más o menos, que se trata de alguien que, podríamos decir, para nada es una persona de izquierda y, para nada, un heterodoxo. Me gustaría tu propio perfil de quien preside la FED.

—Es muy importante lo que vos decís porque, de nuevo, a veces puede hacerse una lectura muy lineal de que la heterodoxia puede defender un mandato múltiple y la ortodoxia un mandato único contra la inflación. Kevin Warsh es un súper ortodoxo. Ya fue directivo de la FED años atrás y ahora Trump lo eligió para presidir la Reserva Federal en reemplazo de Jerome Powell. Tiene un perfil muy duro. Incluso es un hombre que habla muy poco y habla de que, muy probablemente, haya que subir las tasas de interés en Estados Unidos. Ayer decidieron mantenerlas estables. Pero tiene una mirada que, en ese sentido, está alineada con Trump. Más allá de que nos guste Trump o no nos guste, desde el punto de vista económico, Trump combina ortodoxia con heterodoxia. Aumenta aranceles y le preocupa la economía real. Y yo creo que sería bueno que el presidente Milei, que abreva mucho en la mirada respecto de lo que es Estados Unidos y Trump, porque países como Estados Unidos y China, que tienen el mandato doble, son países que han crecido y que tienen inflación baja. Uruguay tiene doble mandato. Uruguay, que ha tenido distintos gobiernos de centroderecha y de centroizquierda, tiene inflación baja. Con lo cual, creo que no es cierto que tener un objetivo único antiinflacionario sea la única manera de bajar la inflación. Muchas veces, lo que está mostrando la experiencia histórica del mundo, y te diría la convertibilidad... Y lo entronco, Jorge, con otro tema que me parece importante. El presidente Milei dice que va a prohibir el financiamiento del Banco Central al Tesoro y que, incluso, quiere criminalizar a quien lo haga, ya sean directivos del Banco Central o legisladores. Esto último no existe en ningún lugar del mundo. Pero lo cierto es que, en todo el mundo, el Banco Central financia al Tesoro. Pensemos, por ejemplo, en la crisis de 2008-2009 en el mundo o en la pandemia, donde incluso el Banco Central Europeo, que tenía criterios limitativos, tuvo que salteárselos de apuro y después reformar la legislación para dar liquidez. Y, sino pensemos en la convertibilidad, Jorge, donde existía esta prohibición y, en 2001, ante la falta absoluta de liquidez y la crisis de la economía real, el Banco Central tuvo que tolerar que hubiera emisión de bonos o cuasimonedas en todas las provincias. Entonces, yo creo que un banco central, Jorge, no tiene que resignar instrumentos. Después discutimos si se usan bien o se usan mal, pero me parece muy importante que, en aras de tener una buena política económica, el Banco Central pueda, entre otras cosas, financiar al Tesoro. Y creo que dejar solo la vía de la deuda es muy peligroso. Además, este Gobierno se ha financiado con el Banco Central profusamente en estos dos años.

—Alejandro, me parecía importante marcar que Kevin Warsh, que defiende explícitamente el doble mandato que tiene que tener un banco central como la Reserva Federal, que es cuidar el valor de la moneda y, al mismo tiempo, cuidar que no crezca el desempleo, es una persona tan ortodoxa. Lo quiero separar de Trump, porque Trump tiene algunos aspectos de su economía que también son disparatados. Me quiero quedar en Warsh. O sea, Warsh lo que plantea es que probablemente haya que aumentar las tasas de interés. Aumentar las tasas de interés enfría la economía y aumenta el desempleo. Quiero decir, no se trata de un distribucionista, porque él mismo está planteando una medida cuyo primer objetivo, casualmente, no sería cuidar el desempleo, sino cuidar la inflación. O sea, si aumenta las tasas de interés es porque es una forma de combatir la inflación, considera que la inflación está aumentando. Entonces, no estamos hablando de una persona como Trump, que es un loco, un día dice una cosa... Además, no sabe nada de economía. Quiero decir, Trump no es modelo de nada. Estamos hablando de un funcionario económico que, además, en sus demostraciones va en contra de lo que quiere Trump. Trump, obviamente, no quiere que aumenten las tasas de interés porque aumentar las tasas de interés va en contra de su deseo de ganar las elecciones de medio término. Quiero decir, no es Trump, es Warsh. Y me parece que ahí es donde está la diferencia. Estamos hablando de una persona que sí tiene la preocupación de que baje la inflación, al punto de que aumenta las tasas de interés. Es un ultraortodoxo y, al mismo tiempo, defiende las condiciones para que el Banco Central tenga estas alternativas de también cuidar el empleo. El otro tema. Hablábamos recién con otro colega tuyo, otro expresidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce. Planteaba el tema de la prohibición de intervenir en la emisión y compra de bonos. Me gustaría tu reflexión respecto de esa limitación de la Carta Orgánica del Banco Central que propone Milei. No simplemente ya, abstractamente, de la doble función, sino concretamente de un hecho específico: que el Banco Central no pueda intervenir en el mercado de bonos.

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—Bueno, a ver, de nuevo, Jorge: doble estándar, porque esto lo viene haciendo el Gobierno de Milei. Y, de nuevo, me parece muy peligroso porque, a ver, en todos los bancos centrales del mundo, ¿qué es lo que hace un banco central? Trata de mantener la estabilidad financiera. Y esto implica regular las tasas de interés y, en algunos casos, regular el tipo de cambio. La Argentina es una economía dolarizada. Entonces, realmente, de nuevo, los esquemas como la convertibilidad, o aquellos donde no se puede hacer una política monetaria activa y comprar y vender bonos... es una función básica de cualquier banco central para regular indirectamente la tasa de interés. De nuevo, es muy peligroso, sobre todo en una economía como la Argentina, que periódicamente tiene situaciones de crisis. El año que viene es un año electoral, seguramente va a ser un año muy complejo. Entonces, vuelvo a decir, y creo que es lo que vos decías, que Warsh entiende que la economía tiene ciclos y que hay que usar, en cada momento del ciclo económico, políticas distintas. Por ejemplo, volviendo a lo que preguntabas de la compra y venta de bonos, hay veces que un banco central tiene que vender bonos para absorber liquidez. En todo caso, es una forma complementaria de subir la tasa de interés para hacer que una economía no esté tan sobrecalentada. Y hay momentos, y esto Warsh también lo entiende, en que hay que tener una política más expansiva para, precisamente, estabilizar la economía y poder cumplir estos objetivos que tiene cualquier formulador de política económica en el mundo.

—Alejandro, muy agradecido. Te mandamos un abrazo y nos mantenemos en contacto, como siempre.

—Bueno, cómo no. Un gusto, Jorge. Buenas tardes.

—Muchas gracias. Acabamos de hablar con Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central de la República Argentina.