La Reserva Federal decidió mantener las tasas de interés en votación dividida

La Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos resolvió este miércoles mantener sus tasas de interés de referencia en un rango de 3,50% - 3,75% en medio de una inflación persistente provocada por la guerra en Oriente Medio y las presiones del presidente Donald Trump para que baje las tasas e impulse el crédito.

En la votación, 3 de los 12 participantes en la votación se pronunciaron a favor de un aumento de 0,25 puntos de base.

En su comunicado de prensa, la Fed señaló que "la actividad económica se expande a un ritmo sólido a pesar de la elevada incertidumbre, debida en parte al conflicto en Oriente Medio. El crecimiento de la productividad y la inversión de capital son fuertes. La creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo se ha mantenido prácticamente sin cambios".

La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó en julio y el mercado laboral encendió señales de alerta

Por otro lado, considera que "la inflación sigue siendo elevada en relación con el objetivo del 2% fijado por el Comité, lo que refleja, en parte, las perturbaciones de la oferta que han provocado aumentos de precios en ciertos sectores, incluido el energético. El Comité garantizará la estabilidad de precios".

En sus primeras declaraciones públicas como presidente de la institución, Warsh había reafirmado que la entidad se centraría en devolver estabilidad a los precios, sin aportar, no obstante, ninguna indicación sobre el método previsto.

Una subida de tipos de interés habría representado, sin embargo, un escenario desfavorable para el presidente Donald Trump, que ha prometido hacer bajar tanto los precios como los costes de endeudamiento.

Desde PPI Inversiones señalaron que el mercado descuenta con un 89% de probabilidad al menos una suba de tasa antes de fin de año. La probabilidad de al menos dos subas de tasa para fin de año es del 53%, un aumento desde el 35% de hace un mes. "Las expectativas de subas de tasas se recuperaron tras el recrudecimiento del conflicto y el rebote del crudo", indicaron.

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LM