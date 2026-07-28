La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó en julio y el mercado laboral encendió señales de alerta

La confianza de los consumidores estadounidenses cayó en julio ante un deterioro de la percepción sobre la situación actual de los negocios y del mercado laboral.

El índice de confianza del consumidor elaborado por The Conference Board disminuyó 1,4 puntos, hasta 90,8, tras una revisión al alza del dato del mes anterior, según cifras publicadas este martes. La mediana de las estimaciones de los economistas consultados por Bloomberg era de 92,4.

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El indicador de las condiciones actuales descendió a su nivel más bajo desde 2021, mientras que el índice de expectativas para los próximos seis meses permaneció sin cambios.

Los altos precios de la gasolina y de los alimentos probablemente afectaron el ánimo de los hogares estadounidenses, reflejando preocupaciones más amplias por la persistencia de la inflación y el aumento del costo de vida. Al mismo tiempo, el mercado laboral ha comenzado a mostrar señales de desaceleración tras un sólido desempeño durante la primavera.

La encuesta de The Conference Board mostró que la percepción sobre el mercado laboral se debilitó en julio. La proporción de consumidores que considera que los empleos son abundantes cayó a 24,6%, mientras que el porcentaje de quienes opinan que es difícil conseguir trabajo también disminuyó ligeramente.

La diferencia entre ambos indicadores —una medida seguida de cerca por los economistas— se redujo a su nivel más bajo desde 2021, lo que apunta a un mercado laboral más difícil para quienes buscan empleo.

La encuesta se realizó entre el 1 y el 22 de julio, un período en el que los precios de los combustibles descendieron hasta su nivel más bajo desde marzo, para luego repuntar tras la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que impulsó nuevamente el precio del petróleo. Durante el fin de semana, Washington suspendió los ataques, lo que calmó a los mercados y favoreció una baja de los precios.

El informe indicó que, aunque las menciones al precio de la gasolina disminuyeron, este siguió siendo una preocupación importante. En cambio, aumentaron los comentarios relacionados con el precio de los alimentos.

Perspectivas de los consumidores

De cara a los próximos meses, los encuestados se mostraron más pesimistas sobre la evolución de las condiciones empresariales. Sin embargo, manifestaron un optimismo ligeramente mayor respecto de las perspectivas del mercado laboral.

A pesar de las preocupaciones por el costo de vida y el empleo, los consumidores estadounidenses continúan gastando. Las ventas minoristas aumentaron por quinto mes consecutivo en junio y los economistas prevén que el consumo haya sido uno de los principales motores del crecimiento económico durante el segundo trimestre.

Qué dice Bloomberg Economics...

“La confianza cayó ligeramente en julio debido al aumento de los precios de la gasolina y al resurgimiento de las tensiones geopolíticas, pero los consumidores aún no han modificado de forma significativa sus planes de gasto”.

— Eliza Winger

El informe también mostró que los estadounidenses prevén seguir gastando en bienes de alto valor y en servicios como restaurantes durante los próximos seis meses. Asimismo, aumentó la intención de viajar.

Las expectativas de inflación para el próximo año disminuyeron, aunque la mayoría de los encuestados sigue esperando que las tasas de interés aumenten durante los próximos doce meses.

El jueves, el Departamento de Comercio publicará los datos del producto interno bruto (PIB) del segundo trimestre, junto con las cifras de gasto, ingresos e inflación correspondientes a junio.

Por su parte, otro indicador de confianza del consumidor elaborado por la Universidad de Michigan y divulgado a comienzos de este mes mostró un alza hasta su nivel más alto en cinco meses, aunque la mayoría de las respuestas fueron recopiladas antes de los ataques estadounidenses contra Irán a principios de julio.