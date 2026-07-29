A cuánto abrió el dolar blue hoy, miércoles 29 de julio

A cuánto abrió el dólar blue hoy, 29 de julio

El dólar blue abrió este miércoles 29 de julio a un valor en el mercado de $1.550 para la compra y $1.570 para la venta.

A cuánto abrió el dólar oficial hoy, 29 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 29 de julio el dólar oficial abrió a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta.

El Banco Central no compró dólares por primera vez en el año a pesar del pedido de Georgieva

A cuánto abrió el dólar MEP, hoy miércoles 29 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, abrió a $1.529,30 para la compra y $1.532,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 29 de julio

A cuánto abrió el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 29 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) abrió hoy miércoles 29 de julio a $1.593,20 para la compra y $1.595,90 para la venta.

Visa reducirá el 7% de su plantilla para ganar eficiencia

A cuánto abrió el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, abrió hoy, miércoles 29 de julio a $1.976 como referencia de dólar.

A cuánto abrió el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 29 de julio en $1.594,62 para la compra y $1.597,03 para la venta.

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 441 puntos básicos este miéroles 29 de julio.