El Banco Central no compró dólares por primera vez en el año a pesar del pedido de Georgieva

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que este martes 28 de julio no compró dólares, cortando una racha de 135 jornadas consecutivas, desde enero de 2026. Las reservas brutas terminaron la jornada en US$ 48.391, lo que representa una caída diaria de US$ 231 millones.

Desde que comenzó a implementar el programa de compras de reservas, la autoridad monetaria sumó US$ 13.128 millones. En lo que va de julio acumula US$ 1.963 millones.

La no intervención del Central, que no se producía desde el 2 de enero pasado, se da en el marco de la vista al país de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien elogió el programa de compras de reservas implementado por el Gobierno.

Kristalina Georgieva recorrió Loma Campana en Vaca Muerta junto a Luis Caputo y Horacio Marín

“Argentina está en una posición mucho más sólida, y este es el resultado de un trabajo mucho más arduo del gobierno. También el resultado de la perseverancia, del sacrificio del pueblo argentino”, afirmó la funcionaria del FMI. Según Georgieva la economía argentina presenta “una escena más saludable” por el superávit primario, el proceso de desinflación y la acumulación de reservas”.

En ese sentido destacó que “la razón por la que no estoy preocupada por la posición externa ha sido consistentemente el Banco Central. no me preocupa Argentina, que Argentina no tenga el dinero para pagar. Miro al Banco Central aquí presente. Sigan comprando, sigan comprando”.

Consultado por PERFIL, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Finanzas, explicó que este martes se fijaba el tipo de cambio "para el pago de la letra vinculada al TCO que vence a fin de este mes, la D31L6. De ésta, luego de la última conversión quedan en circulación unos USD 2.247 millones (VN). Es habitual que ante estos eventos se acentúe la demanda de divisa y la de cobertura. Eso fue lo que sucedió y daría la impresión de que BCRA dejó que toda la liquidación que fue al Mercado Libre de Cambios quede para el resto del mercado. Tampoco es imposible de descartar algún otro tipo de intervención procurando que el FX no se eleve y le haga más pesada la cuenta al Tesoro".

"En soberanos DL lo que sucede es que a partir de la próxima rueda la letra que ya fijó el FX deja de tener sentido como hedge y por ello se incrementan las ventas al tiempo que se demanda rolleo, lo que genera un salto en el volumen como el que vimos hoy (USD 843 millones VN en BYMA, t+1)y en otras situaciones similares. De todos modos no se verificó un salto exagerado en el volumen de operaciones ni en MLC por pantalla ni en soberanos DL en BYMA en PPT. La caída en reservas puede deberse a la baja en el oro, el debilitamiento del yuan sobre el cual se valúa la tenencia del swap con PBOC y algunas otras variaciones"

Por su parte, Salvador Di Stefano, expresó: "Primer día del año que el BCRA no compro, es toda una señal. Si compraba el dólar terminaba en $1.500, pero terminó en $ 1.498. Evidentemente el Banco Central se siente cómodo con el dólar en estos niveles, como diría la gallega del GPS, RECALCULANDO, el Banco Central no quiere un dólar más arriba, cuidado, se aleja la liquidación de exportaciones del campo".

Con respecto al ritmo de compras de divisas, Emilio Botto, Jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, señaló que "la moderación observada en las compras de divisas del Banco Central durante las últimas semanas no modifica el diagnóstico de fondo. Se trata de una desaceleración circunstancial que, aun así, mantiene a julio camino de convertirse en el tercer mes con mayor acumulación de reservas del año. Por eso, creemos que no corresponde extrapolar este comportamiento al resto del segundo semestre".

"La dinámica de acumulación continúa siendo consistente con los objetivos del programa financiero y sigue siendo uno de los principales factores de respaldo para la estabilidad macroeconómica", agregó el economista.

Tipo de cambio

El dólar se volvió a sostener en $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que implicó que el dólar tarjeta se situara en los $1.976 para compras internacionales. Por su parte, el dólar blue también marcó un máximo nominal histórico al trepar hasta los $1.570 para la venta.

Entre los financieros, el dólar MEP avanzó 0,5% a $1.533,50, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) operó buena parte de la rueda arriba de los $1.600, aunque sobre el cierre ajustó la suba para finalizar a $1.597,54 (+0,5%) y la brecha con el tipo de cambio mayorista terminó en el 6,6%.

El dólar omayorista cerró en los $1.498 para la venta a nivel mayorista, y se ubicó así a 22,9% del techo de la banda cambiaria ($1.841,16).