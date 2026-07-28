El déficit comercial de bienes de EE.UU. se reduce por caída de las importaciones

El déficit comercial de bienes de Estados Unidos se redujo en junio, ya que la caída de las importaciones fue mayor que la de las exportaciones.

El déficit de bienes disminuyó un 4,2% respecto del mes anterior, hasta US$101.500 millones, según informó este martes el Departamento de Comercio. La mediana de las estimaciones de los economistas consultados por Bloomberg apuntaba a un déficit de US$100.000 millones. Las cifras no están ajustadas por inflación.

Las exportaciones de bienes cayeron un 1,8%, mientras que las importaciones retrocedieron un 2,6%.

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La guerra arancelaria de Trump altera el engranaje económico global

El déficit comercial ha mostrado fuertes oscilaciones en los últimos meses, ya que la guerra con Irán impulsó la demanda mundial de productos petroleros estadounidenses y las empresas del país incrementaron sus importaciones para abastecer el desarrollo de infraestructura vinculada a la inteligencia artificial.

La reacción de las empresas

Las compañías también han acumulado inventarios de bienes y materias primas debido a que los retrasos en las cadenas de suministro se han vuelto más frecuentes y ante la amenaza de nuevos aranceles, lo que ha alimentado las preocupaciones por un nuevo aumento de los precios.

La reanudación de las hostilidades entre EE.UU. e Irán este mes volvió a generar inquietud sobre posibles interrupciones en el transporte marítimo. Además, el presidente Donald Trump anunció nuevos aranceles a comienzos de este mes para reemplazar los gravámenes que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en febrero.