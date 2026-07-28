Apple se convierte en la segunda empresa en alcanzar los US$ 5 billones en valor de mercado

Apple Inc. se convirtió en la segunda empresa en la historia en alcanzar una valoración bursátil de US$5 billones.

Apple lanzará AirPods con cámara y un iPhone plegable en 2027

Las acciones del fabricante del iPhone llegaron a subir un 1,8% este martes, hasta US$342,89, lo que elevó por primera vez su capitalización de mercado por encima de los US$5 billones. Posteriormente, el papel retrocedió ligeramente por debajo de ese umbral. Si cierra por encima de US$340,43, la compañía superará oficialmente esa marca al cierre de la sesión.

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Nvidia Corp. alcanzó una capitalización récord de US$5,7 billones al cierre del 14 de mayo, aunque desde entonces ha perdido alrededor de US$1 billón en valor de mercado. Apple vuelve ahora a ocupar el primer lugar entre las empresas que integran el índice S&P 500.

LM