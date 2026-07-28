La FIFA busca captar hasta US$4.200 millones de inversores privados

FIFA trabaja en un plan para recaudar hasta US$4.200 millones de inversionistas externos, según una persona familiarizada con el asunto, en una iniciativa que abre por primera vez la puerta a inversión privada en el organismo rector del fútbol mundial.

Thrive Eternal, la firma de Joshua Kushner, figura entre los posibles inversionistas de una nueva entidad llamada FIFA Forward Enterprise, que concentrará los derechos comerciales y de medios de la organización, dijo la fuente, que pidió no ser identificada por tratarse de información confidencial.

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La entidad propuesta, que incluirá los activos de transmisión y patrocinio, tendría una valoración inicial de unos US$20.000 millones, según la fuente. FIFA trabaja con JPMorgan Chase & Co. en el diseño del plan.

Representantes de FIFA y Thrive no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

La iniciativa representa un cambio significativo respecto del modelo tradicional de financiamiento de FIFA. La organización busca aprovechar el impulso comercial generado por la reciente Copa del Mundo celebrada en EE.UU., Canadá y México.

El plan daría a inversionistas externos exposición al valor futuro de la cartera de derechos de transmisión y patrocinio de FIFA, al tiempo que proporcionaría a la organización una importante fuente de capital para distribuir entre sus asociaciones miembro.

Según la estructura que se está evaluando, los inversionistas no recibirían dividendos ni distribuciones periódicas de efectivo. En cambio, su rentabilidad potencial dependería del aumento del valor de FIFA Forward Enterprise, lo que les permitiría vender su participación en el futuro.

La mayor parte de los recursos generados por la entidad se distribuiría finalmente entre las asociaciones miembro de FIFA a través del programa FIFA Forward, que financia proyectos de desarrollo del fútbol en todo el mundo.

La nueva entidad permitiría a FIFA asignar un valor de mercado a algunos de sus activos comerciales más valiosos, en un momento en que la demanda por derechos de transmisión de grandes eventos deportivos se mantiene elevada. La Copa del Mundo es la principal fuente de ingresos de FIFA y atrae a cadenas de televisión, patrocinadores y anunciantes que buscan acceder a una de las mayores audiencias deportivas del mundo.