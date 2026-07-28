Visa reducirá el 7% de su plantilla para ganar eficiencia

Visa Inc. eliminará alrededor de 2.600 puestos de trabajo como parte del plan del director ejecutivo, Ryan McInerney, para hacer más eficiente a la compañía en un entorno de creciente competencia en la industria de los pagos.

Los despidos representan aproximadamente el 7% de la plantilla y afectarán principalmente a los equipos de tecnología y desarrollo de productos, según señaló McInerney este martes en un memorando interno al que tuvo acceso Bloomberg.

“Tengo la firme convicción de que estamos haciendo lo correcto para Visa, nuestros clientes y nuestros socios, al seguir enfocándonos en mejorar la eficiencia de toda la compañía para reinvertir en las oportunidades con mayor potencial”, escribió el directivo.

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Visa, que publicará sus resultados trimestrales tras el cierre de los mercados estadounidenses este martes, contaba con unos 34.100 empleados al término de su último ejercicio fiscal, más del triple que hace una década. En los últimos meses, varios de sus competidores del sector fintech, entre ellos PayPal Holdings Inc. y Block Inc., también anunciaron recortes de personal aún más numerosos.

Las acciones de Visa subían un 2,1%, hasta US$370, a las 8:47 a.m. en las operaciones previas a la apertura del mercado este martes. Hasta el cierre del lunes acumulaban un alza del 3,4% en lo que va del año, por debajo del avance del 3,8% registrado por el índice S&P 500 Financials, integrado por 76 compañías.

“Para aprovechar las oportunidades que tenemos por delante y posicionar mejor a Visa para liderar esta transformación, debemos seguir evolucionando la forma en que trabajamos”, escribió McInerney. “La inteligencia artificial también está ayudando a acelerar esa evolución y a transformar la manera en que se realiza el trabajo en Visa”.

El papel de la inteligencia artificial

Aunque la inteligencia artificial se utiliza para reducir tareas repetitivas y acelerar el desarrollo de productos, no fue el único factor detrás de la decisión de la compañía, según una persona con conocimiento del proceso.

Visa prevé reinvertir en pagos para consumidores, soluciones para pagos comerciales y transferencias de dinero, así como en servicios de valor agregado que incluyen iniciativas vinculadas a stablecoins, pagos transfronterizos y soluciones entre empresas (B2B), indicó la fuente.

“Como resultado de las decisiones que hemos tomado en los últimos años, estamos entrando en una nueva era del comercio con un negocio que mantiene un fuerte impulso”, señaló McInerney en el memorando. “Lo vemos reflejado en nuestros sólidos resultados financieros, la satisfacción de nuestros clientes, el compromiso de nuestros empleados y una innovación que nos permite desarrollar y lanzar productos mejor y más rápido que nunca”.

LM