Visa compra Prisma y Newpay, incorporando la red de cajeros Banelco y PagoMisCuentas

Visa anunció la compra de Prisma Medios de Pago y Newpay en la Argentina, tras firmar un acuerdo definitivo con Advent International, según informó la empresa.

Prisma provee servicios de procesamiento para emisores de tarjetas de crédito, débito y prepago, mientras que Newpay es un proveedor de infraestructura para diversas redes operando servicios de pagos en tiempo real, la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas.

Desde Visa señalaron que con esta adquisición se acelerará la implementación de tecnologías como la tokenización, autenticación biométrica, herramientas inteligentes de gestión de riesgos y soluciones de comercio con agentes de inteligencia artificial, entre otras.

“Esta adquisición es un paso importante para Visa en Argentina, ya que fortalecerá las relaciones con nuestros clientes y promoverá la innovación en todo el ecosistema de pagos”, dijo Ryan McInerney, CEO of Visa.

Y añadió: “Al combinar la gran experiencia local de Prisma y Newpay con las soluciones y tecnología globales de Visa, vamos a potenciar a nuestros clientes para lograr que los pagos sean más fáciles, rápidos y seguros para consumidores y comercios”.

Por su parte, Gabriela Renaudo, Group Country Manager, Visa Argentina y Cono Sur, afirmó que “vemos oportunidades significativas para expandir la adopción de pagos digitales y modernizar las capacidades e infraestructura de servicios financieros en todo el país”, afirmó .

“Esta inversión refleja el compromiso de Visa con el crecimiento de Argentina y con mejorar su competitividad en el comercio global”, resaltó Renaudo.

Juan Pablo Zucchini, Managing Partner y head of Latam de Advent, destacó que "esta transacción refleja la fortaleza de las plataformas que el equipo de Prisma ha construido y el papel que desempeñan en el ecosistema de pagos de Argentina”, agregó que se espera el cierre de la operaciónen el primer trimestre de 2026.

La reacción de Luis Caputo

Tras conocerse la noticia, el ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó su cuenta en la red social X para destacar este hecho como "una gran noticia para el sistema financiero, porque va a implicar un upgrade tecnológico importante".

El funcionario agregó que "además de ser una inversión enorme de una empresa del prestigio de Visa, que ratifica la confianza que está inspirando nuestro presidente Javier Milei en el mundo empresarial".

