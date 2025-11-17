Fabián Medina: "Vamos a seguir cada vez peor, la única forma de bajar la inflación es con depresión económica"

El economista Fabián Medina aseguró que "vamos a seguir cada vez peor" y que "la única forma de bajar la inflación (que tiene el Gobierno nacional) de 30 a 20 o a 15 es con depresión económica".

"Depresión económica"

"Ya estamos en ultrarrecesión para pasar a una depresión económica", recalcó el analista económico.

"¿Vos cuando viste que el banco pierda plata o entregue más plata para el consumo?", se preguntó Medina en otra parte de su análisis.

Dólar barato

"Tenés las tarjetas prendidas fuego hoy. Vas a tener un crédito para pagar la tarjeta. Pero además lo que va a hacer el banco, si le liberás el encaje, va ir a comprar dólares al mercado, si está barato", sostuvo en declaraciones a Splendid 990 AM.

"Hoy el dólar lo tenés que tener a 1.800 pesos. No por las reservas que tenés, sino por el nivel de emisión entre el 10 de diciembre del 23 y hoy", estimó el economista.

"Tenías 30 billones de miles de pesos emitidos entre cajas de ahorro, plazos fijo, cuenta corriente y la que tenemos en los bolsillos. Y hoy tenés 150 emitidos o sea contra 360 por 5 me da 1.800, sin necesidad de ver las reservas en dólares", explicó.

"El problema no es la indemnización, el problema no es la carga social. El problema es que no se vende. El empresario no tiene problema en tomar un empleado, un obrero, si lo puede pagar, si vende", concluyó.