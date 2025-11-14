Rappallini sobre "Toto" Caputo: “Me gustaría que hable más de industrialización”

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, dijo que le “gustaría escuchar al ministro de Economía” Luis “Toto” Caputo “hablar un poco de la industrialización del país”.

“Me parece que es lo que le falta a la Argentina para generar puestos de empleo”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

UIA

"Yo quiero también escucharlos en una mesa a todos, sobre todo con los industriales, planteando un plan industrial real de la República Argentina", insistió el empresario.

"Es impensable el desarrollo federal sin pensar en el crecimiento del desarrollo de la industria", sostuvo Rappallini.

Y luego advirtió: "Si pretendemos vivir solamente de la venta de productos agrícolas, estamos en el horno".

Además consideró que "el objetivo fundamental es tener una industria competitiva que pueda competir a nivel global porque si no hay por más buenas intenciones que tengamos, la industria no va a crecer".

Reforma laboral y fiscal

El presidente de la UIA planteó la necesidad de "hacer la reforma fiscal para bajar los impuestos que somos récord en la Argentina”. “Hoy tenemos la presión fiscal de 52% una locura imposible", recalcó.

Sobre la reforma laboral expresó que se requiere modernización debido a un "sistema laboral muy rígido, con mucha litigiosidad" para que el foco sea "la productividad interna de las empresas, sin perder derechos".

Rappallini mencionó la importancia de "discutir el ferrocarril, el transporte más barato para que usted los industriales puedan trasladarse al interior, generar puestos de trabajo".

"Nosotros no solamente generamos empleo de calidad, sino también que multiplicamos porque alrededor tenés el empleo comercial, el de transporte, el de servicios, o sea es un multiplicador muy grande", concluyó.