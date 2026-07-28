La nueva rebelión que complica a Milei: luego del anuncio de Jaldo, más gobernadores piensan en desdoblar los comicios

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, hizo pública su decisión de desdoblar las elecciones en su provincia para el 9 de mayo y otros mandatarios seguirían su ejemplo, incluyendo importantes figuras históricamente cercanas a Javier Milei.

Varios gobernadores quieren separar los comicios provinciales de los nacionales para no verse envueltos en la batalla por la presidencia. Su excusa para desdoblar las elecciones sería que hay diferentes sistemas electorales y, más importante todavía, que votar dos veces el mismo día le llevaría tiempo y esfuerzo a los electores, ocasionándoles un mal humor que podría afectar su decisión a la hora de elegir boleta.

Osvaldo Jaldo

Por ahora, solo Jaldo hizo público su deseo, pero el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, haría lo mismo. Consultados por Clarín, fuentes provinciales aseguraron que todavía no definieron la fecha, pero si el objetivo de separar las elecciones.

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Operaron de urgencia al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo

Otra provincia que desdoblaría las elecciones sería Mendoza, cuyo gobernador, Alfredo Cornejo, es un aliado muy importante de La Libertad Avanza, sin embargo, usaría como excusa el Código Electoral de su provincia, donde se determina que las elecciones locales deben hacerse en fechas diferentes a las nacionales. Por ese motivo, los comicios allí serían a mediados del 2027, aproximadamente.

Según el medio antes citado, figuras cercanas a gobernadores como Martín Llaryora, de Córdoba, o Hugo Passalacqua de Misiones, remarcan que, al faltar mucho tiempo todavía, aun no han decidido que hacer. Por su parte, Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe, realizaría sus elecciones provinciales en junio; Jujuy también desdoblaría, aunque todavía no se conoce la fecha.

Maximiliano Pullaro

Santiago del Estero y Corrientes ya votaron gobernador el año pasado y, por ese motivo, quedaron fuera de este conflicto. Aunque la intención del Gobierno es alinear a todos los gobernadores para realizar las elecciones en fechas simultaneas, la mayoría terminaría desdoblando los comicios.

Hay muchos gobernadores que piensan en desdoblar la elección, y todos lo harían en la misma fecha, le reconoció a La Nación la administración de una de las provincias más importantes de Argentina. Por su parte, otro gobierno provincial remarcó, ante ese mismo medio, que es lógico desdoblar las elecciones e ir todos juntos.

En Buenos Aires, una persona cercana a un ministro de Axel Kicillof señaló que con Milei cayendo en las encuestas, lo mejor para el peronismo es no desdoblar los comicios.

Axel Kicillof

En el caso de Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis) están estudiando todavía que acción tomar. Una persona cercana a uno de estos gobernadores le dijo a La Nación que, para impedir el triunfo del justicialismo, lo más conveniente es desdoblar, pero reconoció que esto solo se decidirá a finales de este año, no antes.

Por su parte, Raúl Jalil (Catamarca) estaría estudiando dos opciones: realizar las elecciones en marzo, o unificarlas en octubre Incluso Jorge Macri, que va por su reelección, evalúa la posibilidad de separar las elecciones, pero todo está supeditado a las negociaciones que se están realizando entre La libertad Avanza (LLA) y el PRO.

Martín Llaryora

Las declaraciones del gobernador Jaldo tras desdoblar las elecciones y los cuestionamientos desde La Libertad Avanza

El gobernador de Tucumán firmó este 28 de julio el decreto de convocatoria a elecciones provinciales para el 9 de mayo del año que viene, distanciándose así de los comicios nacionales de octubre, y además anunció que, "por primera vez", se aplicará el requisito de “ficha limpia” para quienes quieran ocupar cargos electivos o funciones dentro de la administración pública.

El anuncio se hizo oficialmente en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, donde el mandatario, acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, remarcó que “por primera vez en la historia de la provincia este decreto contiene la Ficha Limpia”.

La Secretaría de Comunicación de Tucumán informó que en los comicios se elegirá gobernador y vice, 49 diputados provinciales, 19 intendentes y 93 comisionados comunales. Esta elección será sin primarias PASO y con boleta papel en formato tradicional.

La suspensión de las PASO se demora: el Gobierno aun define el texto y busca los votos

Desde La Libertad Avanza cuestionaron la decisión del mandatario de desdoblar las elecciones. “El año que viene se elige entre seguir con décadas de atraso o empezar el cambio que Tucumán necesita”, expresó en un video que subió a sus redes sociales Lisandro Catalán, exministro del Interior y titular de LLA provincial.

Lisandro Catalán

Y agregó: “Desde La Libertad Avanza proponemos algo simple: terminar con los acoples y competir con una lista única por espacio político. Menos gasto, más transparencia y reglas claras para todos”.