La suspensión de las PASO se demora: el Gobierno aún define el texto y busca los votos

La reforma electoral impulsada por Karina Milei todavía no tiene texto definitivo ni apoyos suficientes para llegar al recinto durante agosto. En la Casa Rosada reconocen que la propuesta sigue “verde”, aunque aseguran que todavía hay tiempo para cerrar acuerdos con los gobernadores. El Gobierno pasó de proponer la eliminación de las PASO a negociar una suspensión para las elecciones de 2027.

Los mandatarios provinciales reclaman conocer la redacción antes de comprometer sus votos. El Gobierno no mostrará todavía la versión final ni las concesiones que evalúa. En Balcarce 50 aseguran que esas definiciones se conocerán cerca del debate parlamentario.

El tratamiento podría pasar de agosto a septiembre

La intención inicial de Karina Milei era llevar el proyecto al recinto durante agosto. El atraso en las conversaciones y la falta de adhesiones obligaron a revisar ese calendario, y dentro del Gobierno ya admiten que la discusión podría postergarse hasta septiembre. La iniciativa todavía no fue tratada en comisión y solo tuvo una instancia informativa con la participación de la directora nacional electoral, Luz Landívar.

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El Gobierno llega a agosto sin definir cómo reunirá los votos para sus principales reformas

Diego Santilli mantiene desde hace meses los contactos con los gobernadores, pero la Casa Rosada no planea por ahora una gira para acelerar las definiciones. Tampoco están previstos viajes de Karina Milei ni del Presidente para intervenir personalmente en las tratativas. “No vamos a apurar. No está cerrada la discusión”, sostuvo un funcionario cercano.

Santilli mantiene abiertas las negociaciones con los gobernadores pero no habría demasiados avances

El oficialismo considera prácticamente descartada la posibilidad de habilitar colectoras. Las conversaciones quedaron concentradas en el envío de fondos, la continuidad de obras y un eventual “fair play electoral” en las provincias. En algunos distritos del norte existen acuerdos de palabra, mientras en otros todavía no hubo avances.

Los gobernadores reclaman fondos y garantías políticas

Dentro del Gobierno admiten en privado que la falta de recursos nacionales dificulta la construcción de apoyos. En la Casa Rosada sostienen que los gobernadores no tienen incentivos para acompañar una reforma que puede alterar sus estrategias locales sin precisiones sobre fondos y obras. En público, los funcionarios atribuyen la demora al funcionamiento que tuvo el Congreso durante los últimos meses.

La Casa Rosada menciona como antecedentes otras iniciativas que tampoco lograron avanzar, entre ellas la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la denominada Ley Hojarasca y el recorte de subsidios para zonas frías. Según el diagnóstico oficial, las disputas parlamentarias demoraron buena parte de la agenda legislativa. La reforma electoral todavía no inició su tratamiento formal.

La mesa política vuelve a reunirse con la ley de propiedad privada y las PASO sin acuerdo

Pese a las demoras, un asesor nacional aseguró que el Gobierno mantiene su decisión de impedir que haya PASO en 2027. La suspensión requiere una ley y los votos todavía no están garantizados. El oficialismo confía en que varios gobernadores evitarán fijar una posición definitiva hasta conocer las condiciones finales.

Jalil confirmó su apoyo y el Gobierno espera a Jaldo

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, ya expresó su voluntad de acompañar la reforma. La Casa Rosada también espera sumar a Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y considera posible un acuerdo con Hugo Passalacqua, de Misiones. En el caso del salteño Gustavo Sáenz, admiten que mantiene reparos, aunque creen que finalmente podría respaldar la suspensión.

Los gobernadores exigen conocer el detalle fino de la reforma antes de comprometer sus votos

El mapa elaborado por el oficialismo ubica entre los distritos favorables a San Juan, Catamarca, Entre Ríos, Chaco y Tierra del Fuego. También cuentan con el correntino Juan Pablo Valdés y con el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres. Las principales dudas aparecen en Jujuy, donde Carlos Sadir todavía no fijó una postura, y en Santa Cruz, cuyo mandatario, Claudio Vidal, tampoco comunicó una definición.

Santilli aún no reúne los votos para suspender las PASO y prepara cambios en áreas ligadas a Santiago Caputo

La Pampa aparece entre los casos más difíciles por la posición de Sergio Ziliotto y su relación con la conducción nacional del peronismo. El Gobierno enfrenta además la resistencia de diputados provinciales que no responden de manera directa a sus gobernadores y consideran las PASO una herramienta para disputar poder dentro de sus partidos. Varios de esos legisladores conducen espacios locales enfrentados con las estructuras oficialistas de sus provincias.

La Casa Rosada reserva las concesiones para el debate

En el oficialismo creen que varios gobernadores esperarán hasta las horas previas al tratamiento para definir su posición. Por eso, la Casa Rosada no anticipará todavía la redacción final ni todas las concesiones posibles. La negociación continuará provincia por provincia mientras Santilli intenta reunir los respaldos necesarios.

El proyecto aún no ingresó a comisiones y los aliados siguen reclamando conocer la versión definitiva. Antes de llegar al recinto deberá atravesar esa instancia parlamentaria. Hasta ahora, tampoco tiene una fecha confirmada de tratamiento.