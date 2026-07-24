Operaron de urgencia al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue intervenido este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, tras haber sufrido un malestar que le impidió cumplir con la agenda que tenía prevista esta tarde aquí, según indicaron desde el gobierno provincial.

A través de un comunicado, se confirmó que el mandatario tucumano, de 68 años, “presentó un cuadro clínico de intenso dolor precordial y sudoración, mientras se encontraba en la Ciudad” para reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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Por lo tanto, fue derivado al Hospital Italiano, ubicado en el barrio porteño de Almagro, donde le realizaron una serie de estudios, cuyos resultados detectaron una “estenosis de una rama de la arteria coronaria derecha". Por ese motivo le colocaron un stent, un dispositivo que se utiliza para restaurar el flujo sanguíneo.

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“El paciente presenta una buena recuperación post operatoria, y permanecerá internado en dicha institución”, concluye la nota del gobierno tucumano.

La presencia de Jaldo en Buenos Aires se dio en el marco de un acercamiento con el gobierno de Javier Milei, quien recientemente había viajado a San Miguel de Tucumán para participar de la conmemoración del 210 aniversario de la Declaración de la Independencia.

Después de conocerse la noticia de la intervención, Miguel Ángel Acevedo, el vicegobernador y presidente de la legislatura de la provincia, compartió un mensaje en su cuenta de X para "llevar tranquilidad a todos los tucumanos y tucumanas".

"El gobernador Osvaldo Jaldo se encuentra recuperándose favorablemente en Buenos Aires. Estamos en contacto permanente y celebramos su buena evolución", escribió el jueves por la noche, y manifestó "el deseo de una pronta recuperación".

LT