El Gobierno completó la estructura de la agencia que controlará la gestión de los hospitales nacionales

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la reforma del sistema de salud pública al oficializar la estructura definitiva de la Agencia Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), el organismo que concentrará la administración de los principales hospitales nacionales. La medida quedó plasmada en el Decreto 652/2026, que aprobó el organigrama interno y fijó las responsabilidades de cada una de sus áreas.

La ANES había sido creada en julio de 2025 con el objetivo de centralizar la gestión administrativa de cinco instituciones sanitarias de referencia: el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, el Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, el Hospital Nacional “Dr. Ramón Carrillo”, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) y el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”. Con la aprobación de su estructura organizativa, el organismo queda en condiciones de funcionar plenamente.

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Desde la Casa Rosada sostienen que la iniciativa apunta a eliminar superposiciones administrativas, optimizar recursos y establecer criterios comunes de funcionamiento para los establecimientos que dependen del Estado nacional. La nueva agencia tendrá, además, facultades para supervisar procesos, evaluar resultados y coordinar políticas de gestión entre los distintos hospitales.

El decreto distribuye las competencias entre las distintas dependencias que integrarán la ANES. Entre ellas figuran áreas encargadas de la administración financiera, asuntos jurídicos, recursos humanos, compras y contrataciones, infraestructura, tecnologías de la información, planificación estratégica y control de gestión.

También se incorporan sectores específicos destinados al seguimiento de indicadores sanitarios, la fiscalización del desempeño institucional y la coordinación con el Ministerio de Salud para la implementación de políticas públicas en los establecimientos bajo su órbita.

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De acuerdo con el texto oficial, la agencia tendrá la responsabilidad de diseñar mecanismos de evaluación permanentes sobre el funcionamiento de los hospitales, promover estándares comunes de calidad y fortalecer los sistemas de auditoría interna para garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.

La creación de ANES formó parte del proceso de reorganización administrativa impulsado por el Gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión. En ese marco, el Ejecutivo avanzó en la concentración de funciones que antes se encontraban dispersas entre distintas dependencias del Ministerio de Salud, con el argumento de reducir costos operativos y simplificar la administración del sistema hospitalario nacional.

Con la publicación del Decreto 652/2026, esa reorganización quedó formalmente completada. A partir de ahora, la Agencia Nacional de Establecimientos de Salud será la encargada de coordinar la administración de los hospitales nacionales alcanzados por la reforma y de ejercer las tareas de seguimiento, control y fiscalización previstas en la normativa.

CS/ff