El Gobierno designó a Fernando Subirats como subsecretario de Comunicación y Medios

El Gobierno designó a Fernando Nicolás Subirats como el nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, según se indicó en el Decreto 649/2026 del Boletín Oficial de este viernes.

Subirats es periodista, productor de contenidos, docente universitario y psicólogo social y, entre 2019 y 2025, formó parte de Alpha Media, donde fue gerente de Contenidos y Programación de Radio Rivadavia y posteriormente gerente periodístico del grupo, coordinando la estrategia editorial de emisoras como Rock & Pop, Metro, Splendid y la Agencia Noticias Argentinas.

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.“Desígnase, a partir del 1° de agosto de 2026, en el cargo de Subsecretario de Comunicación y Medios Públicos de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación al señor Fernando Nicolás Subirats”, señala el decreto.

En el texto oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se indicó que Subirats será el responsable de la gestión operativa y de contenidos de los medios públicos nacionales.

El desembarco de Subirats en Casa Rosada se produce apenas un mes después de que el Gobierno reorganizara el área de Comunicación con la designación de Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Prensa, en reemplazo de Javier Lanari. La incorporación del periodista completa el nuevo esquema de conducción de la política comunicacional del Ejecutivo.

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Subirats cuenta con más de 30 años de trayectoria en medios de comunicación. Antes de su paso por Alpha Media, fue director ejecutivo de Radio Nacional entre 2018 y 2019, luego de haberse desempeñado como gerente periodístico y subdirector de la emisora estatal. En esa etapa tuvo a su cargo la coordinación de la red federal de más de un centenar de radios públicas distribuidas en todo el país.

Su carrera comenzó en medios gráficos y radiales. Integró durante una década el equipo de Radio Mitre y posteriormente trabajó otros nueve años en Radio Continental, donde participó de la producción y coordinación de distintos ciclos periodísticos. También formó parte del diario El Cordillerano antes de ocupar cargos de gestión en la radio pública y privada.

Además de su experiencia como periodista y ejecutivo de medios, Subirats es docente de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y se desempeña como asesor en comunicación estratégica, gestión de crisis, mediación y prevención de conflictos, un perfil que combina la actividad periodística con la formación académica y la consultoría.

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El área que ahora encabezará tiene bajo su órbita los medios públicos nacionales, entre ellos Radio y Televisión Argentina (RTA), Radio Nacional, la TV Pública y Contenidos Públicos, además de intervenir en la planificación de la estrategia de comunicación vinculada a esos organismos.