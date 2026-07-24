Adrián Ravier: "Que el tipo de cambio llegue a 1.800 pesos en unos meses es una posibilidad"

El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que la decisión de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a productos de 60 países, entre ellos la Argentina, generó una "tensión" en la economía local al impactar sobre los mercados financieros. Sin embargo, relativizó el alcance de la medida al sostener que se trata de un "shock externo" que no altera la tendencia del plan de estabilización. En ese marco, afirmó que, aunque "es una posibilidad" que el dólar alcance los $1.700 o $1.800 en los próximos meses, una eventual corrección sería "mínima" y no tendría un impacto significativo sobre el bolsillo de los argentinos.

Mercados en alerta: la tensión en Medio Oriente y el yen ponen presión sobre la renta variable

"En este momento hay una tensión por una decisión de Donald Trump que implica también a la Argentina, donde sanciona o aumenta los aranceles. Estos shocks externos golpean y, de repente, el riesgo país que estaba a punto de quebrar los 400 puntos vuelve a subir", afirmó Ravier durante una entrevista en el streaming Carajo.

Pese a ese diagnóstico, el vocero aseguró que el impacto sobre la economía real será acotado.

"Más allá de esa suba, que le va a afectar poco al argentino en el día a día, hay una tendencia macro que muestra que la Argentina viene con un plan de estabilización que está muy bien, con orden macro, con orden fiscal, con orden monetario, con orden cambiario, con resultados en baja de pobreza, de baja de indigencia, con baja en la inflación", sostuvo.

El funcionario también analizó el escenario cambiario y afirmó que considera "completamente descartada" la posibilidad de un salto abrupto del dólar como los registrados en otras crisis económicas. Pero admitió que "es una posibilidad" que el tipo de cambio llegue a ubicarse entre los $1.700 y $1.800 en los próximos meses.

En ese sentido, señaló que es difícil determinar si existe atraso cambiario y sostuvo que, si hubiera una corrección del dólar, sería "mínima" y "no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos". Además, reconoció que algunos datos recientes no estuvieron a la altura de las expectativas oficiales.

Además, Ravier mencionó el último EMAE y la evolución del comercio minorista. "Vamos bien, es por acá. Estamos a mitad de camino, no estamos donde queremos estar, pero creo que a nivel general defiendo la política pública", concluyó.

Acuerdo con EE.UU.: ¿Integración comercial o nuevo acto de sumisión?

Las declaraciones se produjeron luego de que el Gobierno de Estados Unidos pusiera en vigencia un nuevo esquema de aranceles de entre el 10% y el 12,5% para importaciones provenientes de 60 países. La Argentina quedó alcanzada por una tasa del 10%, aunque numerosos productos estratégicos, como petróleo, gas, fertilizantes y minerales, quedaron exceptuados del nuevo régimen.

Sin embargo, para determinar el impacto definitivo será necesario conocer en detalle qué posiciones arancelarias argentinas aparecen en la lista de 471 productos exceptuados y cuáles deberán pagar efectivamente la tasa del 10%.

El mayor riesgo se concentra en manufacturas industriales, alimentos procesados y productos regionales que no estén expresamente excluidos. Para esos sectores, el arancel puede achicar márgenes de rentabilidad, forzar renegociaciones de contratos o desviar operaciones hacia otros destinos.

RM