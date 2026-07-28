El laberinto electoral que inaugura Tucumán al activar el año de los comicios desdoblados

El gobernador de Tucumán, el peronista Osvaldo Jaldo —probablemente hoy el mandatario provincial más cercano y afín al gobierno del presidente Javier Milei—, ha decidido ponerle fecha oficial a las elecciones en su provincia para el próximo 9 de mayo.

Con esta movida, Tucumán se convierte en la primera provincia en activar el habitual (y ya casi folclórico) desdoblamiento de los comicios argentinos. Una práctica que, seamos sinceros, transforma lo que debería ser un año electoral ordenado en un verdadero «año calendario electoral». En Argentina, cada cuatro años, no se vota un día: se vota literalmente durante todo el año.Las reglas de juego no responden a una norma general ni a un criterio institucional; se acomodan a las circunstancias y, sobre todo, a las conveniencias del poder de turno.

No tengo claro —aún es prematuro saberlo— si esta decisión de Jaldo forma parte de un acuerdo tácito con la Casa Rosada o si responde a una estrategia puramente local. Pero lo cierto es que la veda se abrió. Y no habría que descartar que alguna otra provincia intente adelantarse incluso a ese 9 de mayo.

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Porque así funciona esto: las reglas no existen, existen las necesidades. Si a un gobernador le conviene pegar la elección a la nacional, la pega; si le conviene despegarse para no salpicarse con la macroeconomía o la imagen del Presidente, la despega.

El verdadero problema de este goteo electoral no es solo el gasto o la fatiga ciudadana. El problema es lo que va a pasar con el análisis político.

MEG/fl

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A partir de mayo vamos a estar a los tumbos todo el año. Un domingo vota San Juan, al otro Catamarca, después Córdoba, eventualmente la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad... Y cada domingo por la noche nos van a querer vender que ese resultado local es la prueba irrefutable de hacia dónde va la Argentina. Vamos a pasar meses tratando de adivinar el destino del país a través de microscópicos escenarios provinciales que responden a dinámicas totalmente locales.

El motor ya se puso en marcha. Tucumán fijó la primera ficha en el tablero y arrancó formalmente la carrera. Prepárense, porque nos espera un año largo, fragmentado y agotador.