Banco Macro y Brangus ponen toda la carne en el asador: alianza para impulsar el financiamiento

Banco Macro dio un nuevo paso en su estrategia de acompañamiento al campo argentino al firmar un acuerdo de cooperación con la Asociación Argentina de Brangus, una alianza que busca potenciar el desarrollo ganadero mediante herramientas financieras diseñadas para responder a las necesidades del sector.

El convenio fue rubricado por el presidente de Banco Macro, Jorge Brito, y el titular de la Asociación Argentina de Brangus, Mauricio Groppo, con el objetivo de acercar soluciones de financiamiento a productores de todos los tamaños y consolidar un ecosistema que combine respaldo financiero con excelencia genética.

Créditos para invertir y seguir creciendo

Gracias al acuerdo, cabañeros y productores podrán acceder a líneas de crédito exclusivas destinadas a la compra de reproductores, la retención de vientres y la incorporación de tecnología, tres ejes estratégicos para mejorar la productividad y la competitividad de los establecimientos ganaderos.

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La propuesta apunta a brindar previsibilidad financiera para que el productor continúe invirtiendo en un contexto donde el acceso al crédito se convierte en una herramienta clave para sostener el crecimiento del negocio.

Presencia en los principales eventos del agro

La alianza también contempla una fuerte participación de Banco Macro en los principales encuentros organizados por Brangus Argentina, entre ellos la Exposición Nacional de la Raza Brangus, la Exposición Rural de Palermo y numerosos remates que se realizan a lo largo del país.

De esta manera, la entidad financiera refuerza su vínculo con uno de los segmentos más relevantes de la producción ganadera nacional y amplía su presencia en los principales espacios comerciales del sector.

Una apuesta estratégica para ambas instituciones

Para Banco Macro, el convenio representa una oportunidad para fortalecer su liderazgo en las economías regionales y ampliar su cartera de clientes de alto valor, integrada por productores que demandan financiamiento permanente para modernizar sus establecimientos y expandir su capacidad productiva.

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La entidad cuenta con la mayor red de sucursales entre los bancos privados del país, presencia en los principales corredores productivos y equipos especializados en agronegocios, lo que le permite ofrecer un acompañamiento cercano a cada productor.

Desde Brangus Argentina, en tanto, destacan que la alianza brindará nuevas oportunidades de financiamiento a más de 500 socios activos y a una comunidad de más de 20.000 usuarios registrados, fortaleciendo el crecimiento sostenido de una de las razas bovinas con mayor desarrollo en la ganadería nacional.

Además del acceso al crédito para reproductores, el acuerdo contempla soluciones financieras para la compra de insumos, maquinaria, repuestos, operaciones con granos y herramientas digitales, consolidando una propuesta integral para acompañar el desarrollo del campo argentino.