Eventos climáticos extremos: Córdoba será sede del mayor encuentro científico sobre prevención y alertas

Las inundaciones, las sequías prolongadas, las olas de calor y las tormentas severas dejaron de ser hechos excepcionales para convertirse en uno de los mayores desafíos del presente. En ese contexto, Córdoba volverá a posicionarse como un punto de referencia para el análisis y la prevención de estos fenómenos con la realización del VII Taller sobre Eventos Hidrometeorológicos Extremos (TEHMEx 2026), que se desarrollará los días 6 y 7 de agosto.

El encuentro reunirá a investigadores, organismos públicos y especialistas de todo el país con un objetivo claro: generar conocimiento que permita anticiparse a los eventos climáticos extremos, fortalecer los sistemas de alerta temprana y mejorar la toma de decisiones para proteger a la población, la infraestructura y los sistemas productivos.

La iniciativa es organizada por la Universidad Nacional de Córdoba, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, la Administración Provincial de Recursos Hídricos, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua y el Consejo Hídrico Federal.

Ciencia aplicada para reducir riesgos

El crecimiento en la frecuencia e intensidad de los eventos asociados a la variabilidad y al cambio climático obliga a desarrollar herramientas cada vez más precisas para su monitoreo y pronóstico. Bajo esa premisa, TEHMEx 2026 buscará impulsar el intercambio de experiencias, consolidar redes de trabajo entre instituciones y promover soluciones basadas en evidencia científica.

Entre los principales temas que abordará el encuentro figuran el impacto de los eventos hidrometeorológicos extremos, la influencia del cambio climático, el fortalecimiento de las redes de observación y los sistemas de alerta temprana, además del desarrollo de metodologías avanzadas de modelización y pronóstico mediante inteligencia artificial.

Otro de los ejes destacados será el papel de la ciencia ciudadana y de la comunicación pública como herramientas fundamentales para mejorar la gestión del riesgo y acercar la información científica a la sociedad.

Un panel abierto para acercar la ciencia a la comunidad

Como antesala del congreso, el jueves 30 de julio a las 17:30 se realizará "Antes de la Tormenta", un panel de divulgación científica abierto, gratuito y destinado a todo público en la Legislatura de Córdoba.

La actividad forma parte de la agenda de Extensión Legislativa y es organizada por el programa Ciencia en Diálogo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia.

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El panel contará con la participación del climatólogo y oceanógrafo Pedro DiNezio; el coordinador del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, Andrés Rodríguez; la especialista de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, Érica Díaz; y la física de la atmósfera egresada de FAMAF-UNC, Lucía Arena.

Un encuentro con respaldo institucional

TEHMEx 2026 fue declarado de interés por la Legislatura de Córdoba y cuenta con el aval académico de las facultades de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

La propuesta busca consolidarse como uno de los principales espacios del país para debatir los desafíos que plantea el cambio climático y transformar el conocimiento científico en herramientas concretas para prevenir desastres, proteger a las comunidades y fortalecer la resiliencia de los territorios.