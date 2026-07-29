EN VIVO | Premios Perfil Córdoba 2026: quiénes son los ganadores de esta edición

Los Premios Perfil Córdoba 2026 distinguen este miercoles a personas, instituciones y proyectos que, con su trabajo cotidiano, contribuyen al desarrollo de la provincia. La ceremonia pone en valor iniciativas de distintos ámbitos que se destacan por su compromiso con la excelencia, la innovación y la generación de un impacto positivo en la sociedad cordobesa.

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En esta edición, el reconocimiento alcanza tanto a figuras consagradas como a proyectos emergentes que lograron transformar realidades desde la cultura, la investigación científica, la justicia, el periodismo, la tecnología, el deporte y la inclusión social. La nómina de premiados refleja una Córdoba diversa, dinámica y comprometida con el crecimiento de la provincia.

Premio Trayectoria

El Premio Trayectoria será entregado a Jairo, uno de los artistas argentinos con mayor proyección internacional y una figura fundamental de la identidad cultural cordobesa. Nacido en Cruz del Eje, el cantante construyó una carrera que lo llevó a escenarios de Europa y América, aunque mantuvo siempre un fuerte vínculo con su provincia.

A lo largo de su trayectoria, Jairo se consolidó como uno de los referentes de la música argentina y continúa impulsando iniciativas vinculadas a la cultura, convirtiéndose en una de las personalidades más reconocidas de Córdoba.

Premio Libertad de Expresión

El reconocimiento a la Libertad de Expresión será para Mario Pensavalle, periodista con más de cuatro décadas de trayectoria en los medios de Córdoba. Su trabajo en Radio Universidad y su cobertura de algunos de los principales acontecimientos políticos y sociales de las últimas décadas lo posicionaron como una figura destacada del periodismo provincial.

El premio distingue su compromiso con la comunicación y su aporte a la construcción de una mirada periodística sobre los hechos que marcaron la historia reciente de Córdoba.

Premio Labor Cultural

En la categoría Labor Cultural, los Premios Perfil Córdoba reconocerán a la escritora Cristina Bajo, en homenaje a una obra que renovó la novela histórica argentina y la convirtió en una de las autoras más leídas del país.

Además, el Premio Promesa dentro del mismo rubro será para Monserrat Aricó Buteler, quien irrumpió en el ámbito literario a los 16 años con la publicación de una novela que aborda problemáticas complejas desde una perspectiva poco habitual dentro de la literatura juvenil.

Premio Promesa

El Premio Promesa en la categoría Labor Cultural es para Monserrat Aricó Buteler, quien se destacó por irrumpir en el escenario literario a los 16 años con la publicación de una novela que aborda problemáticas complejas desde una mirada innovadora dentro de la literatura juvenil.

El reconocimiento destaca el talento emergente de una joven autora que comenzó a construir su camino dentro del mundo de las letras con una propuesta propia y una mirada diferente.

Ciencia

El Premio Ciencia será para Pedro Jaureguiberry, investigador del CONICET especializado en biodiversidad y cambio global. Su participación en informes internacionales sobre especies invasoras lo posicionó como una de las voces destacadas dentro de la agenda ambiental.

El reconocimiento pone en valor su trabajo científico y su aporte al estudio de problemáticas vinculadas al ambiente y la conservación de los ecosistemas.

Premio a la Excelencia en Justicia

El premio a la Excelencia en Justicia distinguirá a José Ignacio Cafferata Nores, referente del derecho procesal penal argentino, profesor universitario y autor de obras que forman parte de la formación de generaciones de abogados y magistrados.

La distinción reconoce su trayectoria académica y profesional, además de su aporte al desarrollo del ámbito jurídico en el país.

Inteligencia Digital/Social

En la categoría Inteligencia Digital/Social será reconocida Kilimo, la empresa tecnológica nacida en Córdoba que desarrolló soluciones basadas en inteligencia artificial para optimizar el uso del agua en la producción agropecuaria.

Su crecimiento internacional y los reconocimientos obtenidos en distintos espacios tecnológicos la ubicaron entre las startups más destacadas de América Latina.

Premio Bien Público

El Premio Bien Público será otorgado a la Fundación E+E por su programa Nuevos Caminos, una iniciativa destinada a brindar formación laboral y herramientas de inserción a personas privadas de la libertad.

El proyecto ya capacitó a cientos de internos y facilitó el acceso al empleo para decenas de personas luego de recuperar su libertad, con el objetivo de promover la reinserción social y reducir los niveles de reincidencia.

Premio al Mérito Deportivo

El Premio al Mérito Deportivo será para el Club Atlético Belgrano, en reconocimiento a la obtención del campeonato argentino de Primera División y a su rol como una de las instituciones deportivas y sociales más representativas de Córdoba.

La distinción destaca no solo el logro deportivo, sino también el impacto del club dentro de la comunidad cordobesa.