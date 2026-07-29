La UEPC confirmó el paro docente en Córdoba para el 3 de agosto: cuáles son los reclamos del gremio

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) confirmó su adhesión al paro nacional docente convocado por CTERA para el próximo lunes 3 de agosto, en el marco del plan de lucha definido por la organización sindical frente a la situación que atraviesa el sector educativo. La medida de fuerza busca visibilizar reclamos vinculados a salarios, financiamiento y condiciones laborales.

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Desde el gremio señalaron que la decisión responde a la "permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente", lo que, según sostienen, incumple la legislación vigente y deja sin un ámbito de discusión cuestiones como los salarios, las condiciones de trabajo, la formación y la inversión educativa.

A través de un comunicado, el sindicato aseguró que el sistema educativo enfrenta un proceso de desfinanciamiento y advirtió que los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo. Además, reclamó la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de los fondos nacionales destinados a la educación.

El secretario general de UEPC, Roberto Cristalli, afirmó que otras organizaciones gremiales también participarán de la jornada de protesta y cuestionó la política educativa del Gobierno nacional. "La paritaria nacional, que se reúne eventualmente, no termina de definir absolutamente nada, ni las condiciones de trabajo ni el salario mínimo garantizado a nivel nacional", sostuvo en dialogo con Cadena 3.

Qué reclama UEPC

Entre los puntos que motivan la medida de fuerza se encuentran: