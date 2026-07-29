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La UEPC confirmó el paro docente en Córdoba para el 3 de agosto: cuáles son los reclamos del gremio

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba confirmó su adhesión a la medida de fuerza nacional convocada por CTERA para el próximo lunes. El gremio reclama por la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la recuperación salarial y la restitución de fondos educativos eliminados por el Gobierno nacional.

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Perfil Redacción Córdoba
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La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) confirmó su adhesión al paro nacional docente convocado por CTERA para el próximo lunes 3 de agosto, en el marco del plan de lucha definido por la organización sindical frente a la situación que atraviesa el sector educativo. La medida de fuerza busca visibilizar reclamos vinculados a salarios, financiamiento y condiciones laborales.

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Desde el gremio señalaron que la decisión responde a la "permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente", lo que, según sostienen, incumple la legislación vigente y deja sin un ámbito de discusión cuestiones como los salarios, las condiciones de trabajo, la formación y la inversión educativa.

A través de un comunicado, el sindicato aseguró que el sistema educativo enfrenta un proceso de desfinanciamiento y advirtió que los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo. Además, reclamó la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de los fondos nacionales destinados a la educación.

Publicación de la UEPC vía X

El secretario general de UEPC, Roberto Cristalli, afirmó que otras organizaciones gremiales también participarán de la jornada de protesta y cuestionó la política educativa del Gobierno nacional. "La paritaria nacional, que se reúne eventualmente, no termina de definir absolutamente nada, ni las condiciones de trabajo ni el salario mínimo garantizado a nivel nacional", sostuvo en dialogo con Cadena 3.

Qué reclama UEPC

Entre los puntos que motivan la medida de fuerza se encuentran:

  • - Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.
  • - Recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
  • - Restitución y pago inmediato del FONID y de los fondos nacionales para la educación.
  • - Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
  • - Rechazo a toda reforma jubilatoria y defensa del sistema previsional público.
  • - Defensa de las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente.
  • - Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.
  • - Mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
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