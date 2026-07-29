A cuánto cotiza el euro blue hoy, 29 de julio

El miércoles 29 de julio de 2026, el euro blue hoy abrió a​ $1.814,75 para la venta y ​$1.853,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

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A cuánto abrió el euro oficial hoy, miércoles 29 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 29 de julio cotiza a $1.635 para la compra y $1.735 para la venta.

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A cuánto abrió el euro tarjeta hoy, miércoles 29 de julio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.268,15 para la compra este miércoles 29 de julio como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 29 de julio

Cómo abrieron los diversos bancos de Argentina, este miércoles 29 de julio

Este miércoles 29 de julio, el euro abrió en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.645 comprador y $1.745 vendedor.

Banco Nación: $1.635 comprador y $1.735 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

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A cuánto abrió el dólar blue hoy, miércoles 29 de julio

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el miércoles 29 de julio en el mercado paralelo a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.