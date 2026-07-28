El Riesgo País corta la suba de ayer y cierra en 441 puntos tras la aprobación del FMI

El Riesgo País de Argentina interrumpió el rebote registrado en la jornada previa y cerró este martes 28 de julio de 2026 en 441 puntos básicos, manteniendo su senda de consolidación por debajo de la barrera técnica de las 500 unidades. El índice financiero confeccionado por el banco de inversión JP Morgan reaccionó de manera favorable al respaldo institucional del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la aprobación de la quinta revisión del programa de facilidades extendidas y la visita de su titular, Kristalina Georgieva, a Buenos Aires.

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Esta señal de previsibilidad fiscal impulsó una renovada demanda sobre los títulos públicos soberanos denominados en dólares en las plazas externas de Nueva York, permitiendo al indicador recortar las ganancias operativas de la rueda anterior y afianzarse en sus niveles mínimos de los últimos ocho años.

El Riesgo País finalizó las operaciones de este martes 28 de julio en 441 puntos. Durante el transcurso de la sesión comercial en los mercados internacionales, el índice de referencia administrado por JP Morgan inició la rueda manifestando un valor de apertura de 442 puntos, marca que constituyó el techo máximo intradiario de la jornada. Con el avance de las liquidaciones bursátiles y la firmeza observada en el tramo medio de la curva soberana en moneda extranjera, el indicador descendió un punto para fijar su nivel de cierre definitivo en la cota mencionada.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del indicador financiero estuvo marcada por una dinámica de reacomodamiento técnico y consolidación en zona de mínimos, alternando entre los catalizadores de solvencia doméstica y la cautela de las plazas globales. En las últimas sesiones de junio, el diferencial de tasas de la deuda soberana había afianzado su canal de descompresión por debajo de los 500 puntos, convalidando registros de 437 puntos el jueves 25 de junio y de 431 puntos básicos el lunes 29 de junio. Este comportamiento estuvo favorecido por la mejora crediticia otorgada previamente por la agencia Standard & Poor's (S&P), que elevó la nota soberana desde "CCC+" a "B-", y por las declaraciones de la vocera del FMI, Julie Kozack, quien valoró que la descompresión del spread.

Sin embargo, el inicio de la presente semana comercial había mostrado una ligera interrupción en la tendencia bajista producto de factores externos y tomas de ganancias locales. Durante la rueda de ayer, lunes 27 de julio, el índice de Rava Bursátil repuntó hasta posicionarse en los 442 puntos básicos, condicionado por la prudencia de los inversores ante la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y las variaciones mixtas de los activos emergentes.

La rueda de este martes 28 de julio logró revertir el incremento del día previo, reencauzando la cotización hacia la franja de las 440 unidades gracias al impulso del frente institucional. Las compras operadas sobre instrumentos de alta liquidez globales como el GD30D y el GD35D permitieron comprimir el retorno de la deuda en moneda extranjera, alejando al indicador de los picos de 547 puntos registrados a mediados de mayo.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados en el ámbito bursátil global como el activo financiero libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por la entidad bancaria norteamericana JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa de 100 puntos representa exactamente una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión.

Este guarismo técnico funciona universalmente en las plazas de inversión como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los operadores institucionales en la solvencia macroeconómica y la capacidad de pago de un país. Tal como detalla la descripción provista por el portal especializado de inversiones bursátiles Rava Bursátil, el índice de referencia administrado por JP Morgan "sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes" (Rava Bursátil, "Perfil Riesgo País", 2026). Si la confianza de los inversores se deteriora por desequilibrios fiscales o inestabilidad política, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de corrientes vendedoras y sus rendimientos asociados suben por efecto inverso, elevando de forma automática el spread del índice.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables de la economía argentina se basa de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana de mediano y largo plazo emitidas en moneda extranjera bajo legislación nacional y externa. La trascendencia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva, incidiendo directamente sobre las tasas que deben convalidar las empresas del sector privado para acceder al crédito internacional. De acuerdo con lo reseñado por el portal especializado de noticias de economía e inversiones Infobae, un incremento sustained en la prima de riesgo restringe las posibilidades de captar capitales externos, debido a que "cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas" (Infobae, "Riesgo país Argentina hoy: valor actualizado y evolución del índice", 2026).