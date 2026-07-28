El dólar sube y el riesgo país toca máximos de siete semanas ante la caída de los activos argentinos

El dólar opera con subas este martes 28 de julio, en una jornada negativa para los activos argentinos y de mayor cautela en los mercados internacionales. Mientras el blue aumenta $10 y alcanza los $1.570, las acciones locales retroceden tanto en Buenos Aires como en Wall Street. En tanto, los bonos en dólares cotizan en rojo y el riesgo país sube hasta los 450 puntos básicos, su nivel más alto en siete semanas.

El derrumbe de los chips golpeó a las bolsas de Asia y la expectativa por la Fed pone bajo presión a los mercados

El movimiento se produce pese al respaldo de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, al programa económico del Gobierno, y en la previa de una licitación de deuda en la que Finanzas deberá afrontar vencimientos por $8,4 billones.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este martes 28 de julio, el dólar oficial cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al cierre del lunes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.500, con una suba de $3 respecto al cierre del lunes. En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta, con una suba de $10 respecto del cierre del lunes. Por el lado del MEP, opera a $1.534, con un aumento de $2 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.602, $2 por encima de la cotización del lunes.

Desempeño a la baja en Wall Street

En la bolsa local, el S&P Merval cae casi 2% a 3.243.001,99 puntos básicos. Las acciones líderes que más bajan son Banco BBVA, Grupo Supervielle y Transportadora de Gas del Sur con pérdidas entre 3% y 2,8%.

Las entidades financieras también encabezan los descensos de empresas locales en Wall Street. Así, BBVA, Supervielle, Galicia y Macro se hunden cerca de 4%.

En tanto, los bonos en dólares operan en rojo en Wall Street y el riesgo país alcanza su mayor nivel en siete semanas. En el mercado local, los títulos de deuda que más bajan son el Global 2046 (-0,4%), seguido del Global 2030 (-0,3%) y el Bonar 2041 (-0,3%). En ese contexto, el riesgo país avanza 8 unidades hasta los 450 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

Kristalina Georgieva respaldó al Gobierno y descartó nuevos fondos del FMI para Argentina

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró que la Argentina "está en una posición mucho más sólida" y respaldó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei durante su visita oficial al país, iniciada este lunes 27 de julio. La titular del organismo llegó a Buenos Aires para reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, en una jornada marcada por el apoyo al programa económico y las perspectivas sobre la evolución de la economía argentina.

Georgieva llegó a Buenos Aires con su staff compuesto por el Jefe de Gabinete, Andreas Bauer; el Director del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk; el subdirector del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu; y la Jefa de Misión para Argentina, Joyce Wong. La primera actividad oficial tuvo lugar en el Ministerio de Economía​. Tras el encuentro, ambos brindaron una conferencia de prensa desde el Palacio de Hacienda para informar los principales temas abordados durante la reunión.

Finanzas enfrenta vencimientos por $8,4 billones y lanzó una nueva licitación de deuda

La Secretaría de Finanzas anunció una nueva licitación de deuda para el miércoles 29 de julio, en una operación en la que el equipo económico buscará refinanciar vencimientos por alrededor de $8,4 billones y continuar extendiendo los plazos de sus compromisos.

El menú estará compuesto por instrumentos a tasa fija, títulos ajustados por inflación y por la tasa TAMAR, bonos vinculados al dólar y deuda denominada en moneda extranjera.

La confianza en el Gobierno de Javier Milei se derrumbó 6,5% en julio

a confianza del gobierno de Javier Milei en julio cayó 6,5% con respecto a junio y 21,0% en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con el índice que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

“El ICG durante la presidencia de Milei se ha mantenido en niveles relativamente altos, comparables con los valores de Mauricio Macri, y algo por debajo de los de Néstor Kirchner (los dos presidentes con mayor ICG promedio durante sus mandatos), en sus primeros dos años y medio de gobierno”, señala el informe de la UTDT.

Atención monotributristas: ARCA definió los nuevos topes de facturación para agosto 2026

Las tasas de variación mensual del Índice de Confianza en el Gobierno durante 2026 fueron: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%), mayo (-1,6%), junio (+3,9%) y julio (-6,5%). La contracción acumulada desde el fin del año pasado es de 21,5%.

Las bolsas del mundo

La bolsa de Nueva York muestra un comportamiento mixto. El ponderador industrial Dow Jones avanza con consistencia y gana 0,9% durante la rueda. El S&P 500, por su parte, muestra un muy módico incremento del 0,1%. En cambio, el índice tecnológico Nasdaq 100 retrocede 0,5% ante la fuerte presión sobre las acciones de empresas productoras de chips y semiconductores, que hizo desplomar a la bolsa de Seúl casi 11%.

En Corea del Sur, el índice Kospi cayó casi un 10,8%, al tiempo que las principales empresas de chips de memoria, Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. (SKHY), sufrieron importantes desplomes en la jornada de hoy. Samsung se derrumbó un 13,39%, mientras que SKHY cayó 11,55%. Por su parte, tanto el Nikkei 225 de Japón, como el Taiex de Taiwán registraron pérdidas de alrededor del 4,7%.

La disparidad también se apoderó de los mercados europeos. El Euro Stoxx 50 pierde 0,2% y el IBEX español, 0,3%. En tanto, el CAC francés sube 0,4%; el FTSE inglés, 0,7%; el DAX alemán, 0,1%.

En paralelo, el petróleo prolonga la fuerte corrección del lunes, cuando registró su peor rueda desde comienzos de abril. El Brent retrocede casi 4% y alcanza los US$ 82,50 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cae 3,2% a US$ 79,94.

FN / lr