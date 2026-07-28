El derrumbe de los chips golpeó a las bolsas de Asia y la expectativa por la Fed pone bajo presión a los mercados

Una fuerte liquidación de acciones tecnológicas golpeó este martes 28 de julio a los principales mercados asiáticos, en medio de nuevas dudas sobre la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial, el avance de China en la industria de semiconductores y la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos vuelva a subir las tasas de interés.

El índice Kospi de Corea del Sur se desplomó más de 10% y cayó hasta su nivel más bajo en tres meses. La magnitud de la baja obligó a activar un circuit breaker, el mecanismo que interrumpe temporalmente las operaciones cuando se producen movimientos extremos en el mercado.

Fernando Camusso advirtió por el impacto de una suba de tasas de la FED: “Argentina no se puede dar ese lujo”

Según informó la agencia AFP, la venta masiva estuvo liderada por los fabricantes de chips luego de conocerse un informe sobre un avance tecnológico en China que podría desafiar el dominio de compañías occidentales en un segmento estratégico para la producción de semiconductores.

“La montaña rusa impulsada por la IA ha dado otro vuelco a la baja, con las acciones de chips cayendo bruscamente, mientras los inversores reevalúan la creciente competencia y la demanda futura”, explicó Susannah Streeter, estratega jefe de inversiones de Wealth Club, citada por AFP.

La Fed sumó presión sobre los mercados

A la preocupación por el sector tecnológico se agregó la expectativa por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

De acuerdo con un informe de Max Capital, los mercados asignaban una probabilidad del 36% a que la Fed aumente la tasa de interés en 25 puntos básicos durante su reunión de este miércoles.

La posibilidad de un nuevo endurecimiento monetario golpeó el ánimo de los inversores, debido a que tasas más elevadas encarecen el financiamiento y reducen el valor presente de las ganancias futuras de las compañías, especialmente en sectores de fuerte crecimiento como el tecnológico.

En Wall Street, los futuros anticipaban una apertura negativa. Las acciones de Nvidia y Micron Technology operaban en baja durante el premarket, en línea con el sell-off global de empresas vinculadas con la fabricación de semiconductores, según señaló Max Capital.

La pausa en los ataques en Medio Oriente también provocó una baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, aunque estos continuaban cerca de los máximos del año registrados durante la semana pasada.

Un avance chino sacudió a los fabricantes de chips

La preocupación se intensificó después de que el medio especializado The Information informara que la empresa china Yuliangsheng, con sede en Shanghái, había iniciado la producción masiva de una tecnología de fabricación de chips dominada durante años por la compañía neerlandesa ASML.

La noticia reavivó los temores sobre el impacto que puede tener la competencia china en las empresas que se beneficiaron del fuerte crecimiento de la inteligencia artificial durante los últimos dos años.

En Corea del Sur, SK Hynix cayó 14,7%, mientras Samsung perdió más de 13%. Ambas compañías acumulan una baja cercana al 50% desde los máximos históricos alcanzados durante el mes pasado.

En Tokio, las pérdidas estuvieron encabezadas por Kioxia, Advantest y Tokyo Electron, tres compañías estrechamente vinculadas con la producción y provisión de equipamiento para semiconductores. En Taiwán, el retroceso estuvo impulsado por TSMC, uno de los mayores fabricantes de chips del mundo.

El Riesgo País suma cinco unidades y cierra en 442 puntos en una rueda con la mirada puesta en el FMI

El Nikkei 225 de Tokio cerró con una baja de 4%, mientras el mercado de Taipéi también retrocedió más de 4%. Shanghái perdió 1,2% y Hong Kong logró escapar a la tendencia negativa con una suba de 0,4%.

La corrección se produce después de un rally que llevó a numerosas empresas tecnológicas y a varios índices bursátiles a valores récord. Ahora, los inversores comenzaron a revisar las valuaciones y a preguntarse si el ritmo de expansión de la demanda de infraestructura para inteligencia artificial podrá mantenerse.

“Justo cuando las tensiones geopolíticas parecen estar disminuyendo un poco, se ha reenfocado en los corredores y ciclistas de la revolución tecnológica, con un nuevo chico en el chip block causando caos”, señaló Streeter.

Los balances tecnológicos, bajo la lupa

Los mercados seguirán con atención durante esta semana los resultados de SK Hynix, Samsung y Kioxia, que permitirán medir la evolución de la demanda de chips, memorias y equipamiento tecnológico.

También se esperan los balances de Microsoft, Meta, Apple y Amazon, empresas que concentran gran parte de las inversiones globales en inteligencia artificial y centros de datos.

Los resultados serán observados como una prueba para determinar si las compañías pueden justificar las elevadas valuaciones alcanzadas durante los últimos meses y sostener sus ambiciosos planes de inversión.

Europa resistió la caída

A diferencia de Asia, las principales bolsas europeas operaban con leves ganancias.

Según Max Capital, el índice Stoxx 600 avanzaba 0,2%. A su vez, el FTSE 100 de Londres subía 0,5%, el CAC 40 de París ganaba 0,3% y el DAX de Frankfurt mejoraba 0,4%, de acuerdo con las cifras difundidas por AFP.

Los mercados europeos se vieron respaldados por algunos resultados corporativos y por la baja del petróleo, que puede contribuir a moderar las presiones inflacionarias y reducir costos para las empresas.

Unilever encabezó las subas en Londres con un avance de 7%, después de mejorar sus previsiones para el conjunto del año. En sentido contrario, Barclays cayó 5% debido a que la revisión al alza de su objetivo de ingresos no logró satisfacer las expectativas de los inversores.

El petróleo volvió a caer

El mercado energético también mostró una marcada baja. El contrato de Brent con vencimiento el viernes retrocedía alrededor de 2% y operaba cerca de los u$s 84 por barril, según Max Capital.

En tanto, AFP informó que el Brent del Mar del Norte caía 2,2%, hasta u$s 86,40 por barril, mientras el West Texas Intermediate cedía 2%, a u$s 81. Las diferencias entre las cotizaciones respondían a los distintos contratos y horarios considerados por cada fuente.

El descenso estuvo vinculado con las nuevas señales de distensión entre Estados Unidos e Irán y con la posibilidad de que se reanude la navegación por el Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de energía.

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su confianza en que la vía diplomática pueda poner fin al conflicto iniciado a fines de febrero.

“Tengo mucha paciencia. Ya veremos qué pasa. Creo que hay muchas posibilidades de que algo pueda pasar”, afirmó Trump a bordo del Air Force One, según reprodujo AFP.

Los informes indicaron que Omán e Irán trabajaban para alcanzar un acuerdo que permitiera restablecer el transporte marítimo a través de Ormuz. Por esa vía circula normalmente alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado comercializados a nivel mundial.

La expectativa de un entendimiento redujo la prima de riesgo geopolítico que se había incorporado al precio del crudo durante las últimas semanas.

Las cifras de los mercados

Hacia las 11:00 GMT, el Kospi de Seúl cerró en 6.023,66 puntos, con una caída de 10,8%, mientras el Nikkei terminó en 62.364,92 unidades, 4% por debajo de la rueda anterior.

El Hang Seng de Hong Kong subió 0,4%, hasta 25.310,85 puntos, y el índice compuesto de Shanghái cayó 1,2%, hasta 3.813,31.

En Europa, el FTSE 100 se ubicaba en 10.839,86 puntos, el CAC 40 en 8.432,36 y el DAX en 25.451,59 unidades.

En el mercado cambiario, el euro retrocedía a u$s 1,1363, la libra se negociaba a u$s 1,3281 y el dólar avanzaba hasta 163,94 yenes.

La jornada volvió a mostrar así tres focos simultáneos de tensión: una fuerte corrección de las compañías vinculadas con la inteligencia artificial, la incertidumbre sobre una eventual suba de tasas de la Fed y un nuevo descenso del petróleo ante las expectativas de una menor tensión geopolítica.

Fuentes: AFP