Atención monotributristas: ARCA definió los nuevos topes de facturación para agosto 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó hace pocos días la nueva tabla de montos y categorías vigentes del monotributo que comenzará a regir desde el primer día de agosto del 2026. La misma cuenta con un incremento del 16,8% en los topes de facturación y en las cuotas mensuales.

ARCA publicó la nueva tabla del monotributo: cuáles son las escalas, topes y cuotas desde agosto de 2026

Si bien el régimen simplificado evalúa los ingresos brutos acumulados de los últimos 12 meses, muchos contribuyentes utilizan una referencia mensual para controlar su facturación y evitar superar el límite de la categoría en la que están inscriptos.

Desde el organismo estatal se aclaró que el parámetro oficial es anual, pero dividir ese monto por doce permite tener una guía durante el año.

Cuáles son los nuevos topes para los monotributristas desde agosto

La inflación acumulada entre enero y julio de este fue del 16,8%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Por ese motivo, la actualización de ARCA en los nuevos topes anuales, los cuales funcionan de modo orientativo para la facturación anual, quedara de la siguiente manera por los próximos seis meses:

- Categoría A: hasta $1.000.784,20 por mes.

- Categoría B: hasta $1.466.265,23 por mes.

- Categoría C: hasta $2.055.874,53 por mes.

- Categoría D: hasta $2.552.387,62 por mes.

- Categoría E: hasta $3.002.352,61 por mes.

- Categoría F: hasta $3.762.638,28 por mes.

Monotributo y recategorización de oficio: ¿Qué resolvió ARCA sobre los contribuyentes que apelaron?

- Categoría G: hasta $4.499.649,91 por mes.

- Categoría H: hasta $6.827.055,03 por mes.

- Categoría I: hasta $7.641.646,83 por mes.

- Categoría J: hasta $8.751.043,27 por mes.

- Categoría K: hasta $10.550.903,23 por mes.

Cabe recordar que la permanencia en una categoría no depende únicamente de la facturación. Según detalló ARCA, también se consideran otros parámetros, como la superficie afectada a la actividad, el consumo anual de energía eléctrica y el monto de los alquileres devengados, según corresponda.

Además, el organismo analiza los ingresos devengados de los últimos doce meses, es decir, las facturas emitidas durante ese período, independientemente de cuándo hayan sido cobradas. Por ese motivo, superar el promedio mensual en un mes puntual no implica automáticamente quedar excluido del régimen, siempre que el total anual permanezca dentro del tope de la categoría correspondiente.

Los contribuyentes que excedan los límites establecidos deberán recategorizarse o, si superan el máximo previsto para el monotributo, pasar al régimen general de IVA y Ganancias, de acuerdo con las normas vigentes de ARCA.

Radiografía del empleo en 2026: se pierden 100.000 puestos privados y crece el monotributo

Cómo puedo recategorizar mi monotributo en 2026

Para poder realizar el trámite de recategorización, se puede realizar el proceso en el portal web de ARCA, en el apartado de Monotributo, siguiendo los siguientes pasos:

- Ingresar al sitio oficial con CUIT y clave fiscal.

- Seleccionar la opción "Recategorizarme" para revisar los datos registrados.

- Confirmar la opción "Continuar recategorización".

- Actualizar los parámetros (ingresos, superficie afectada, consumo de energía, etc.).

- Generar el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.

Recategorización de oficio o automática

Este es un proceso automático que opera cuando un contribuyente no se recategorizó o lo hizo de manera inexacta. El procedimiento se inicia cuando se detectan compras, gastos o acreditaciones bancarias por un valor superior a los ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría en la cual se está encuadrado.

Quienes sean recategorizados de oficio por ARCA recibirán una notificación en el domicilio fiscal electrónico dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores al plazo previsto para realizar la recategorización. Los motivos de la recategorización de oficio podrán consultarse con clave fiscal desde el portal de Monotributo.

Monotributo en ARCA: los errores que pueden costar una recategorización o exclusión

En caso de existir un inconveniente, se podrá presentar un recurso de apelación a la categoría asignada dentro de los 15 días de recibida la notificación, a través del servicio con clave fiscal “Presentaciones Digitales”, seleccionando el trámite “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término”. Vencido el plazo, el recurso podrá iniciarse mediante el trámite “Recategorización de oficio del monotributo – recurso fuera de término”.

Confirmada la decisión administrativa, la recategorización de oficio producirá efectos, respecto de cada semestre calendario (enero/junio y julio/diciembre), a partir de los períodos devengados agosto y febrero y las obligaciones de pago resultantes serán de aplicación a partir de dichos períodos y, respectivamente, hasta los períodos devengados enero y julio, inclusive.

GZ / lr