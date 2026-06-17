Los monotributistas tienen pocos días por delante para revisar su situación de cara a la recategorización de julio, un trámite que determinará si deben mantenerse en su categoría actual o pasar a una escala diferente. Especialistas en materia tributaria recomiendan analizar con anticipación la facturación, los ingresos, los gastos y otros parámetros que serán considerados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para evitar errores, recategorizaciones de oficio o incluso exclusiones del régimen.

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A pocas semanas del proceso, los profesionales coinciden en que el período clave a evaluar es el comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026 . En ese lapso deben verificarse los ingresos obtenidos, las facturas emitidas y la consistencia de la información declarada para evitar diferencias con los registros que posee el organismo fiscal.

Los controles previos que recomiendan los especialistas

La contadora pública Bárbara Lafuente explicó que durante junio resulta conveniente revisar la facturación acumulada de los últimos 12 meses para estimar cuál podría ser la nueva categoría una vez que se actualicen las escalas. Según señaló, este análisis permite detectar situaciones en las que pequeñas diferencias de facturación podrían derivar en un salto de categoría y un aumento de la cuota durante el próximo semestre.

En la misma línea, la tributaristas Aldana Fernández destacó la importancia de verificar que se hayan emitido todas las facturas correspondientes al período que será tomado para la recategorización. La especialista sostuvo que estas semanas representan una oportunidad para detectar errores y corregirlos mediante los mecanismos previstos antes de que se concrete el proceso.

Por su parte, el contador Mauricio Villa señaló que el aspecto central de la recategorización sigue siendo la evolución de los ingresos entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. Además, recordó que quienes desarrollan actividades de venta deben considerar el límite del precio unitario de los productos, mientras que determinadas actividades también deben contemplar parámetros como superficie afectada, alquileres devengados y consumo de energía eléctrica.

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Los tres especialistas coincidieron en que uno de los errores más frecuentes aparece en la facturación de servicios. Tanto Fernández como Villa remarcaron que ARCA no toma únicamente la fecha de emisión de la factura, sino también el período al que corresponde el servicio prestado. Por esa razón, una factura emitida en julio pero correspondiente a junio puede ser incluida en la recategorización.

Cuándo se realiza la recategorización del Monotributo

Además de revisar la facturación, los gastos y el resto de los parámetros que determinan la categoría, los contribuyentes deben tener presente el calendario establecido por ARCA para cumplir con el trámite de recategorización. El organismo recuerda que este procedimiento se realiza dos veces al año y que, en cada instancia, se analizan los parámetros correspondientes a los últimos 12 meses de actividad.

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Según la información oficial, la recategorización debe efectuarse en febrero y en agosto. En cada período, los monotributistas tienen que evaluar su situación en función de la facturación y demás variables acumuladas durante los doce meses previos. Además, ARCA indica que el trámite puede realizarse hasta el día 5 de febrero o de agosto, según corresponda, por lo que quienes deban modificar su categoría deberán completar la gestión dentro de esos plazos.

También es importante considerar los efectos que tiene la recategorización una vez que queda firme la decisión administrativa. Según detalla ARCA, los cambios de categoría producen efectos por semestre calendario: para el período enero-junio, la nueva categoría rige desde el período devengado agosto hasta enero inclusive, mientras que para el período julio-diciembre tiene vigencia desde el período devengado febrero hasta julio inclusive. En consecuencia, las obligaciones de pago se aplican a partir de esos períodos devengados establecidos por el organismo.

Gastos, ingresos y recategorizaciones de oficio

Lafuente advirtió que otro aspecto clave es la coherencia entre ingresos, gastos y movimientos bancarios. Según explicó, cuando las compras o gastos resultan superiores a la facturación declarada, el contribuyente debe contar con una justificación que respalde esa diferencia, ya que podría derivar en una recategorización o exclusión.

Villa coincidió con ese diagnóstico al señalar que ARCA dispone de múltiples fuentes de información además de las facturas electrónicas. Entre ellas mencionó los datos vinculados con gastos, acreditaciones bancarias y movimientos en billeteras virtuales, elementos que pueden ser utilizados para verificar si la información declarada resulta consistente con la actividad desarrollada.

Respecto del sistema de recategorización automática, los especialistas recomendaron no depender exclusivamente de la información procesada por el organismo. Lafuente recordó que, ante eventuales diferencias, los contribuyentes pueden presentar una disconformidad y aportar la documentación correspondiente. Villa, por su parte, sostuvo que aun cuando el sistema sea confiable, siempre resulta aconsejable llevar controles propios y contar con asesoramiento profesional.

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Por último, los expertos coincidieron en que la recategorización no debe ser vista como un trámite meramente administrativo. Revisar la facturación, controlar la correcta imputación de los ingresos y verificar la congruencia entre ventas, gastos y movimientos financieros puede evitar costos mayores en el futuro. Por eso, las semanas previas a julio aparecen como una instancia clave para ordenar la información y llegar al proceso con todos los datos correctamente registrados.

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