ARCA publicó la nueva tabla del monotributo: cuáles son las escalas, topes y cuotas desde agosto de 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó cuáles son las nuevas escalas del monotributo que entrarán en vigencia a partir del primer día de agosto del 2026. Las cuotas mensuales incluyen el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la obra social. Además, se ajustaron en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Monotributo y recategorización de oficio: ¿Qué resolvió ARCA sobre los contribuyentes que apelaron?

La inflación acumulada entre enero y julio fue de 16,8%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con la nueva escala, la Categoría A que es la más baja eleva su tope de ingresos anuales de $10.277.988,13 a $12.009.410,45, mientras que la Categoría K, que es la más elevada, pasa de $108.357.084 a $126.610.838,75 por año, reflejando el ajuste por inflación acumulada del semestre.

Fuente: ARCA

Desde ARCA (ex AFIP) recordaron “que quienes hayan tenido cambios en ingresos, alquileres, superficie del local o consumo de energía deben ingresar con clave fiscal para actualizar su situación; de lo contrario, se considera que no hubo modificaciones y se mantiene la categoría vigente”.

El impacto también se traslada a las cuotas mensuales, que incluyen el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social. La categoría A subiría de $42.386 a $49.527,18 mensuales; la B, de $48.250 a $56.379,08; y la categoría K de locación y servicios pasaría de $1.381.687 a $1.614.446,04.

Cómo puedo recategorizar mi monotributo en 2026

Para poder realizar el trámite de recategorización, se puede realizar el proceso en el portal web de ARCA, en el apartado de Monotributo, siguiendo los siguientes pasos:

- Ingresar al sitio oficial con CUIT y clave fiscal.

- Seleccionar la opción "Recategorizarme" para revisar los datos registrados.

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- Confirmar la opción "Continuar recategorización".

- Actualizar los parámetros (ingresos, superficie afectada, consumo de energía, etc.).

- Generar el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.

Cuándo es la próxima recategorización

Los períodos establecidos por el organismo recaudador son cada seis meses, en el quinto día de febrero y agosto, y cuando llegan se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses.

Si el contribuyente tuvo cambios en sus ingresos, alquileres, superficie del local o energía consumida, debe ingresar con su clave fiscal para recategorizarse; si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría.

Los pasos para recategorizarse están detallados en la guía “Recategorización de Monotributo”. Por su parte, ARCA desarrolló la Recategorización simplificada, por lo que, a partir de ahora, una vez que el contribuyente comience el trámite en el portal Monotributo, el sistema va a mostrar de forma automática la facturación anual.

Recategorización de oficio o automática

Este es un proceso automático que opera cuando un contribuyente no se recategorizó o lo hizo de manera inexacta. El procedimiento se inicia cuando se detectan compras, gastos o acreditaciones bancarias por un valor superior a los ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría en la cual se está encuadrado.

Quienes sean recategorizados de oficio por ARCA recibirán una notificación en el domicilio fiscal electrónico dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores al plazo previsto para realizar la recategorización. Los motivos de la recategorización de oficio podrán consultarse con clave fiscal desde el portal de Monotributo.

En caso de existir un inconveniente, se podrá presentar un recurso de apelación a la categoría asignada dentro de los 15 días de recibida la notificación, a través del servicio con clave fiscal “Presentaciones Digitales”, seleccionando el trámite “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término”. Vencido el plazo, el recurso podrá iniciarse mediante el trámite “Recategorización de oficio del monotributo – recurso fuera de término”.

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Confirmada la decisión administrativa, la recategorización de oficio producirá efectos, respecto de cada semestre calendario (enero/junio y julio/diciembre), a partir de los períodos devengados agosto y febrero y las obligaciones de pago resultantes serán de aplicación a partir de dichos períodos y, respectivamente, hasta los períodos devengados enero y julio, inclusive.

Qué muestran los últimos datos del empleo registrado

El último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con datos correspondientes a abril de 2026, indicó que en el país había 9,951 millones de personas con empleo asalariado registrado y 2,814 millones de trabajadores independientes, entre monotributistas y autónomos. En comparación con marzo, el empleo asalariado cayó 0,1%, impulsado por una baja del 0,2% en el sector privado, mientras que el empleo público y el trabajo en casas particulares crecieron 0,1%.

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En el caso del trabajo independiente, el SIPA registró una disminución mensual del 0,7%, explicada por caídas en todas las categorías. El monotributo social retrocedió 2,1%, los autónomos disminuyeron 1% y los monotributistas bajaron 0,5% respecto de marzo.

Sin embargo, en la comparación interanual el comportamiento fue diferente. Mientras el empleo asalariado registrado cayó 1,4%, equivalente a 142.300 trabajadores menos, el trabajo independiente creció 1,8%, con 50.100 personas más. Dentro de ese grupo, los aportantes al monotributo aumentaron 2,3% (49.500 personas más) y los monotributistas sociales crecieron 2,4%, mientras que la cantidad de autónomos se redujo 1,2%, con 4.800 trabajadores menos.

GZ