JPMorgan afirma que los votos disidentes de la Fed refuerzan presión por subir las tasas

Bob Michele, de JPMorgan Asset Management, señaló que los tres votos disidentes dentro de la Reserva Federal fueron el aspecto más relevante de la decisión del miércoles de mantener las tasas de interés sin cambios, ya que reflejan que la presión a favor de un endurecimiento de la política monetaria probablemente persistirá.

“Los tres votos disidentes son lo más importante de la declaración”, afirmó Michele, director de inversiones y responsable global de renta fija de JPMorgan Asset Management. “Muestran que algunos miembros están empezando a inclinarse hacia una política monetaria más restrictiva”.

La votación de 9 a 3 para mantener las tasas sin cambios coincidió con las expectativas de Wall Street y frustró a la minoría de operadores que apostaba por una subida sorpresa. Sin embargo, dentro del breve comunicado de cinco párrafos emitido por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), los votos de los presidentes de bancos regionales a favor de elevar las tasas llamaron la atención de Michele y de otros analistas durante una entrevista con Bloomberg Television.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Reserva Federal decidió mantener las tasas de interés en votación dividida

“Los votos disidentes son lo más importante”, afirmó Jim Bianco, presidente de Bianco Research. Según explicó, dado que el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, evita ofrecer orientaciones explícitas sobre el rumbo futuro de la política monetaria, la conferencia de prensa posterior a cada reunión refleja sobre todo la visión del presidente y no necesariamente la del conjunto del FOMC.

Bianco agregó que los responsables de política monetaria, acostumbrados a las críticas del presidente Donald Trump, están demostrando su disposición a mantener la independencia de la Reserva Federal.

Los funcionarios que votaron a favor de subir las tasas fueron Beth Hammack, de la Reserva Federal de Cleveland; Lorie Logan, de la Fed de Dallas; y Neel Kashkari, de la Fed de Minneapolis. En cambio, todos los gobernadores de la Fed con derecho a voto en el FOMC respaldaron a Warsh en la decisión de mantener las tasas sin cambios.

Diane Swonk, economista jefe de KPMG, sugirió que algunos gobernadores de la Reserva Federal probablemente ya estén considerando internamente apoyar una futura subida de tasas. “Esos votos disidentes no surgieron de la nada”, afirmó.

La reacción de los mercados

Tras el anuncio, las acciones oscilaron y moderaron las pérdidas iniciales, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron rápidamente a los mínimos de la sesión antes de recuperarse hasta niveles cercanos a los previos al comunicado. El rendimiento de los bonos a 10 años se situaba en torno al 4,63%.

Según Bianco, el mercado podría estar construyendo su propia narrativa ante la determinación de Warsh de limitar las comunicaciones de la Reserva Federal.

“El viejo dicho que suelo repetir es que los operadores de bonos pueden relajarse o dejar de entrar en pánico cuando la Reserva Federal empieza a preocuparse”, señaló. “Y quizá un poco de preocupación por parte de la Fed contribuya a que el mercado de bonos deje de impulsar al alza los rendimientos”.