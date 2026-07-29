Crisis bursátil en Corea del Sur: Convocan a reunión de emergencia tras desplome de la bolsa

Corea del Sur celebrará una reunión de emergencia la noche del miércoles para analizar la situación de los mercados, después de un desplome bursátil que ha borrado miles de millones de dólares del valor de las carteras de los inversionistas.

La reunión, encabezada por el ministro de Finanzas, Koo Yun Cheol, reunirá a las principales autoridades financieras del país a partir de las 18:00 hora local, según el legislador Yoo Dong-soo.

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Los principales funcionarios del gobierno enfrentaron varias rondas de interrogatorios por parte de legisladores en el Parlamento el miércoles. Los parlamentarios atribuyeron parte del desplome al lanzamiento en mayo de productos apalancados vinculados a una sola acción.

Durante la audiencia, Koo pidió disculpas y reconoció que las autoridades debieron examinar con mayor detenimiento esos productos antes de autorizar su lanzamiento. Aun así, sostuvo que los fondos cotizados en bolsa (ETF) apalancados eran solo uno de varios factores detrás de la reciente turbulencia del mercado.

“Ya hemos puesto en marcha un paquete de medidas, pero si es necesario introduciremos acciones adicionales para ayudar a normalizar el mercado”, dijo Koo a los legisladores el miércoles.

El Kospi se ha desplomado alrededor de un 40% desde el máximo alcanzado en junio. Las ventas se intensificaron el miércoles después de que SK Hynix Inc. reportó resultados inferiores a lo esperado, lo que avivó las dudas sobre el auge de la inversión en inteligencia artificial y aceleró las ventas de inversionistas minoristas. La caída activó por segundo día consecutivo un mecanismo de interrupción de operaciones para todo el mercado.

Los legisladores sostuvieron que los ETF apalancados sobre una sola acción amplificaron esos movimientos, haciendo que el mercado accionario surcoreano fuera significativamente más volátil que otros mercados internacionales, debido a que las operaciones especulativas se concentraron en un reducido grupo de acciones de primera línea.

Cuestionamientos al manejo del Gobierno

Las audiencias del miércoles derivaron en un cuestionamiento más amplio al manejo de esta política por parte del gobierno. Legisladores de la oposición preguntaron por qué estos productos fueron introducidos con una rapidez inusual pese a las objeciones de gran parte de la industria de gestión de activos, y argumentaron que las autoridades priorizaron impulsar las cotizaciones bursátiles por encima de la estabilidad del mercado.

“El país se ha convertido en un casino”, dijo el legislador Lee Jongwook, del Partido del Poder Popular, a Koo durante la audiencia. “Son productos que nunca debieron haber llegado al mercado. Considero que esto es un fracaso de política pública”.

Consultado por legisladores de la oposición sobre si renunciaría si las consecuencias de esta política empeoran, Koo respondió que sería irresponsable especular sobre una dimisión y agregó que su prioridad es estabilizar los mercados.

Las críticas surgieron mientras los reguladores preparan nuevas restricciones para la negociación de ETF apalancados. La Comisión de Servicios Financieros informó esta semana que estudia imponer límites de inversión para los inversionistas individuales, exigir capacitación obligatoria y aplicar restricciones adicionales a las operaciones si las normas más estrictas que entrarán en vigor el 31 de julio no logran enfriar la demanda.

Los principales reguladores financieros de Corea del Sur también ofrecieron disculpas el miércoles por la creciente controversia en torno a los ETF apalancados sobre una sola acción.