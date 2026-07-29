Las acciones y los bonos argentinos operan con fuertes caídas en Wall Street este miércoles 29 de julio, en una jornada marcada por la creciente aversión al riesgo a nivel internacional. En ese contexto, el riesgo país vuelve a subir y se acerca a los 450 puntos básicos, presionado por el retroceso generalizado de los títulos soberanos.

El Banco Central no compró dólares por primera vez en el año a pesar del pedido de Georgieva

La incertidumbre por la escalada de las tensiones en Medio Oriente y la cautela de los inversores antes de conocerse la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés generan un clima de elevada volatilidad en los mercados globales, con impacto directo sobre los activos argentinos.

En tanto, el dólar se mantiene en niveles elevados y continúa operando en línea con los valores alcanzados durante la semana pasada, mientras el mercado sigue de cerca la evolución de las cotizaciones financieras y la reacción de los inversores frente al escenario externo.

Desempeño a la baja en Wall Street

En la bolsa local, el S&P Merval cae 0,8% a 3.228.780,70 puntos, y en dólares cede 0,5% a 2.024,82 puntos. En tanto, las acciones del Merval ceden hasta 2,29% lideradas por Grupo Supervielle, Grupo Financiero Galicia (-2,04%), Banco BBVA (-1,70%), Banco Macro (-1,38%). Las subas pertenecen a YPF (1,64%), TGS (0,32%) y Banco de Valores (0,08%).

En cuanto a los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street caen hasta 2,23%, liderados por Grupo Supervielle, Banco Macro (-1,5%), Grupo Financiero Galicia (-1,4%), BBVA (-1,01%). Por otra parte, suben IRSA (1,40%), YPF (1,34%), Telecom (0,33%) y Edenor (0,26%).

En tanto, los bonos en dólares operan con bajas de hasta 0,8% encabezados por el Global 2038, seguido del Bonar 2029 (0,4%), Bonar 2035 (0,4%) y el Global 2035 (0,4%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica a 446 puntos básicos, cinco puntos por encima del cierre de este martes.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 29 de julio, el dólar oficial cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al cierre del martes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.497, con una baja de $3 respecto al cierre del martes. En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.555 para la compra y a $1.575 para la venta, con una suba de $5 respecto del cierre del martes. Por el lado del MEP, opera a $1.528, con un caída de $6 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.591, $10 por debajo de la cotización del martes.

El Banco Central no compró dólares por primera vez en el año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que este martes 28 de julio que no compró dólares, cortando una racha de 135 jornadas consecutivas adquiriendo divisas en el MULC, desde enero de 2026. Las reservas brutas terminaron la jornada en US$ 48.391, lo que representa una caída diaria de US$ 231 millones.

Desde que comenzó a implementar el programa de compras de reservas, la autoridad monetaria sumó US$ 13.128 millones. En lo que va de julio acumula US$ 1.963 millones.

La no intervención del Central, que no se producía desde el 2 de enero pasado, se dió en el marco de la visita al país de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien elogió el programa de compras de reservas implementado por el Gobierno.

Licitación de deuda: el Gobierno busca renovar $8,5 billones y presenta un nuevo bono dual

El Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, abrirá este miércoles 29 de julio una nueva licitación de deuda del Tesoro con el objetivo de afrontar vencimientos por alrededor de $8,5 billones que operan el viernes 31. La recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15, mientras que la liquidación de los instrumentos adjudicados se realizará al cierre de la semana.

La principal novedad del llamado será el lanzamiento de un bono dual con ajuste por TAMAR o dólar linked y vencimiento el 28 de enero de 2028. Con el objetivo de brindar una cobertura vinculada tanto al comportamiento del dólar como a la evolución de las tasas.

Creció el endeudamiento en los hogares: qué es lo que mas se consume

Desde Wise Capital comentaron: "La estrategia oficial apunta a extender los plazos de pago para que la mayoría de los títulos venza tras los comicios. El mapa de vencimientos hasta finales de 2027 totaliza cerca de $239,2 billones. Sin embargo, el panorama resulta manejable para las autoridades monetarias por la estructura de los acreedores. Cerca del 52% de los títulos está en poder del propio sector público como el Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esta concentración estatal reduce el riesgo de refinanciación y quita presión sobre la caja gubernamental. El sector privado concentra sólo el 48% restante de los compromisos".

"Además, el cronograma muestra un recorrido despejado para el periodo electoral de fines de 2027. Con estos números, Finanzas cuenta con margen para administrar los vencimientos sin depender exclusivamente de las exigencias del mercado financiero privado", agregaron.

Las bolsas del mundo

Wall Street cae con fuerza después de que el presidente Donald Trump advirtiera que Estados Unidos responderá con contundencia a un presunto ataque iraní contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio. La posibilidad de una escalada militar volvió a elevar la preocupación por el suministro global de energía. Esta tarde, además, se conocerá la resolución de la Fed en cuanto a las tasas de interés.

En ese marco, Wall Street se hunde: el Dow Jones cae 1,6%, el S&P 500 baja 0,8% y el Nasdaq cae 1,1%. Por otra parte, el Brent, referencia internacional, sube 6,8% hasta US$ 87,6 por barril. El West Texas Intermediate (WTI) avanza 7,4% y cerró en US$ 85,2 por barril.

FN