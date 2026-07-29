Creció el endeudamiento en los hogares: qué es lo que mas se consume

Los ingresos en Argentina rinden cada vez menos y eso lleva a las familias a endeudarse en cada sector socioeconómico del país. Según una encuesta, los ingresos para .finales de 2023 tendrán una caída de 33,6% y eso va de la mano del consumo que también decrece.

Por otra parte, el endeudamiento en los hogares parece reflejar un consumo casi estable, pero la realidad es que el mismo alcanza al 24% de los hogares, incluso aquellos que dicen tener pocas deudas.

Además, hay que tener en cuenta que los límites de las tarjetas y los montos de préstamos son cada vez más bajos frente a la inflación. Según el informe, el 50% de la deuda a los hogares es a través de las tarjetas de crédito, especialmente en los niveles altos.

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Los préstamos de familiares y amigos son la segunda opción más común de las deudas.

Por otra parte, el cuarenta y dos por ciento de las personas contraen deudas para pagar gastos de la vida cotidiana. Este número crece a medida que baja el nivel socioeconómico. Según el informe, solo el 5% de la deuda se contrajo para comprar un auto o una casa.

El panorama económico de los hogares argentinos es complicado en una economía que está por la incertidumbre y la inflación, en un consumo sostenido pero a través del endeudamiento.