Desaparición de Micaela Albornoz: ofrecen una recompensa $5 millones por datos

La búsqueda de Micaela Albornoz continúa sin novedades y, en un intento por obtener información que permita dar con su paradero, las autoridades anunciaron una recompensa de $5 millones para quienes aporten datos útiles, precisos y verificables que contribuyan al avance de la investigación.

La joven es intensamente buscada desde el día de su desaparición y su caso mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad y a la Justicia, que trabajan para reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué ocurrió.

El ofrecimiento de la recompensa busca incentivar la colaboración de la comunidad. Según informaron las autoridades, podrán acceder al beneficio aquellas personas que brinden información relevante que permita localizar a Micaela Albornoz o esclarecer las circunstancias de su desaparición.

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Los datos podrán ser aportados de manera confidencial a través de los canales habilitados por la Justicia y las fuerzas de seguridad que intervienen en la causa.

Cómo avanza la investigación

Mientras continúa la búsqueda, los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y peritajes sobre distintos elementos incorporados al expediente.

Además, se realizaron diversos rastrillajes en las zonas donde la joven fue vista por última vez y en otros puntos considerados de interés para la investigación. Hasta el momento, sin embargo, no hubo resultados positivos.

La causa permanece bajo secreto en algunos de sus aspectos para no entorpecer las medidas de prueba que aún se encuentran en curso.

Familiares y amigos de Micaela Albornoz continúan encabezando campañas de difusión en redes sociales y convocando a la comunidad para que aporte cualquier dato que pueda resultar útil.

“Necesitamos que aparezca. Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser importante para la investigación”, expresaron allegados a la joven.

Las autoridades recordaron que cualquier persona que haya visto a Micaela Albornoz, conozca información sobre sus últimos movimientos o pueda aportar un dato relevante debe comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 911 o con la fiscalía que lleva adelante la investigación.

Los investigadores remarcan que incluso la información que pueda parecer poco significativa podría ser determinante para orientar la búsqueda y esclarecer el caso.